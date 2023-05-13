التحفظ على جثة ونقل آخر للعلاج في انقلاب سيارة بدكرنس

وقع حادث انقلاب سيارة في ترعة، بنطاق مركز دكرنس التابع لمحافظة الدقهلية، حيث هرعت سيارات الإسعاف ورجال الأمن لمكان الحادث، وتبين من المعاينات والفحص مصرع شحص بينما أصيب أخر.

وقامت سيارات الإسعاف بنقل الجثة والمصاب إلى المستشفى وتم التحفظ على الجثة في المشرحة، بينما وضع المصاب في الرعاية المركزة لتلقي العلاج اللازم، وقام رجال الأمن بتحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية في الحادث.

فيما يقوم الإدارة العامة لمرور الدقهلية عن طريق تدخل الأوناش برفع السيارة المنكوبة من الترعة، مع تعيين الخدمات المرورية لسحب كثافات السيارات الناجمة عن الحادث.

كان قد تلقي مدير أمن الدقهلية إخطارا من من شرطة النجدة، بسقوط سيارة ملاكي داخل إحدي الترع التابعه لقرية ديمشلت دائرة المركز، وتم التعامل مع الحادث، واتخاذ كافة الإجراءات.