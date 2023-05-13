السبت 13 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

التحفظ على جثة ونقل آخر للعلاج في انقلاب سيارة بدكرنس

جثة
جثة

وقع حادث انقلاب سيارة في ترعة، بنطاق مركز دكرنس التابع لمحافظة الدقهلية، حيث هرعت سيارات الإسعاف ورجال الأمن لمكان الحادث، وتبين من المعاينات والفحص مصرع شحص بينما أصيب أخر.

وقامت سيارات الإسعاف بنقل الجثة والمصاب إلى المستشفى وتم التحفظ على الجثة في المشرحة، بينما وضع المصاب في الرعاية المركزة لتلقي العلاج اللازم، وقام رجال الأمن بتحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات  القانونية في الحادث.

فيما يقوم الإدارة العامة لمرور الدقهلية عن طريق تدخل الأوناش برفع السيارة المنكوبة من الترعة، مع تعيين الخدمات المرورية لسحب كثافات السيارات الناجمة عن الحادث.

كان قد تلقي مدير أمن الدقهلية إخطارا من من شرطة النجدة، بسقوط سيارة ملاكي داخل إحدي الترع التابعه لقرية ديمشلت دائرة المركز، وتم التعامل مع الحادث، واتخاذ كافة الإجراءات.

 

الإدارة العامة لمرور الدقهلية الخدمات المرورية تحرير المحضر تلقي العلاج اللازم حادث انقلاب سيارة مرور الدقهلية محافظة الدقهلية واتخاذ الإجراءات القانونية مركز دكرنس

الأكثر قراءة

رئيس "التأمينات": اهتمام الرئيس السيسى بأصحاب المعاشات غير مسبوق

الأمن العام يكشف لغز العثور على عدد من الجثث فى المحافظات

طالب بكلية الآداب جامعة الإسكندرية يفوز ببطولة أفريقيا للشطرنج لعام 2023

أسعار الذهب اليوم فى مصر السبت 13-5-2023

بعد رحيلها.. أبرز المحطات فى حياة الإعلامية "صديقة حياتى"

محافظ أسوان يشارك في فعاليات الاجتماع التمهيدى الأول لمؤتمر "تطبيقات السياحة الصحية المصرية"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

إقامة الشراكات درءًا للأزمات

د.أحمد الخميسى

الذات.. الإنسان.. الآخرون

وائل لطفي

عادل إمام

محمد عبدالناصر

الحوار ومعركتا الوعى وبناء الإنسان

لواء. محسن الفحام

السياحة بين الواقع والمأمول

محمد عبدالعزيز

و الذكرُ للإنسان عمر ثانِ

حسين عثمان

مشهد مرتبك

حسين دعسة

كارنيجى.. وخبراء المجلس الأطلسى: حرب غزة وذاكرة النكبة.. معركة تطول!

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

برعاية مصر.. تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية فى غزة

مسئولان فلسطينيان: إسرائيل والفصائل توافقان على وقف إطلاق النار بوساطة مصرية

لليوم الخامس على التوالي.. إسرائيل تقصف غزة