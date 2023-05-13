طلعت عبدالقوي يوضح أهمية قضية "تحديات التعاونيات" المدرجة على طاولة الحوار الوطني

كشف الدكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، عن ما تعنيه قضية "تحديات التعاونيات" ، ومدى أهميتها، قائلاً إن الاتحاد العام للتعاونيات له مجلس إدارة، ويضم خمس اتحاديات تعاونية.

وأضاف طلعت عبد القوي خلال لقاءه ببرنامج الحوار الوطني، المذاع عبر فضائية extra news، أن هذه الاتحاديات التعاونية الخمس هي، الاتحاد التعاوني الزراعي، والاتحاد التعاوني الإنتاجي، والاتحاد التعاوني الاستهلاكي، والاتحاد التعاوني للإسكان، والاتحاد التعاوني للثروة المائية والسمكية.

وأوضح طلعت عبد القوي، أن هذه الاتحادات التعاونية تمثل 18 ألف جمعية تعاونية، لافتاً إلى أن أكبرهم الاتحاد التعاوني الزراعي، والذي يشمل 8 آلاف جمعية زراعية، ولا يوجد قرية مصرية لا تضم جمعية زراعية.

وأكد أن التعاونيات تعتبر من الموضوعات المهمة للغاية، لأن التعاونيات إذا صلحت، وأدت دورها كما يجب أن يكون، فإنها ستحل العديد من المشاكل.