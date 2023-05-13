السبت 13 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

آراء المواطنين في القضايا المطروحة للنقاش على طاولة الحوار الوطني

الحوار الوطني
الحوار الوطني

عرضت فضائية extra news، تقريرا يكشف عن آراء المواطنين في القضايا المطروحة للنقاش على طاولة الحوار الوطني.

وقال أحد المواطنين، إن الحوار الوطني يعتبر شيء عظيم؛ حيث يسمح بتناول الرأي والرأي الآخر، ومن المهم أن نكون جميعاً متفقين على رأي واحد، والهدف أن تصل مصر لأعلى مستوى.

وقال مواطن آخر: "الحوار الوطني يتميز بعدم وجود التزامات في الحوار والتشدد؛ حيث لم يعد هذا الكلام متواجد حاليًا، وهذا هو الظاهر على الساحة في مصر وهو شيء مبشر". 

وأضاف مواطن ثالث: "أنا كمواطن أحتاج في الوقت الحالي، تعليم وصحة، أريد لأبنائي مناهج جيدة جدًا، تتوافق مع أعمارهم، وأن نضمن رعاية صحية لنا ولأبناءنا". 

وتابع رابع: "أتمنى أن يتطرق الحوار الوطني لأهم القضايا التي تهم  المواطن المصري، وهي الحالة الاقتصادية، ووضع حلول جذرية، وخارطة طريق تعبر بالوطن إلى بر الأمان".

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