مقرر الثقافة بالحوار الوطنى: الهوية الوطنية على رأس مناقشاتنا فى أولى الجلسات

كشف الدكتور أحمد زايد، مقرر لجنة الثقافة والهوية الوطنية المنبثقة عن المحور المجتمعي في الحوار الوطني، عن آخر مستجدات الحوار الوطني.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم السبت، أنهم سيناقشون أربع محاور في لجنة الثقافة والهوية الوطنية، وهم السياسات الثقافية والمؤسسات الثقافية والصناعات الثقافية مثل السينما والمسرح والنشر، وكل هذا سيتم مناقشته في لجنة الثقافة وحرية الإبداع.

وأضاف أنهم سيبدأون مناقشة لجنة الثقافة الخميس القادم بموضوع الهوية الوطنية، متابعاً: "كنت أتمنى تكون الثقافة محور رابع المحور السياسي والاقتصادي والاجتماعي لأن الثقافة متشابكة في كل حاجة".

وأردف: "كل المحاور الاقتصادية والسياسية والمجتمعية فيها ثقافة وقد اطلب من الزملاء في المحاور الأخرى يدخلوا الثقافة في كلامهم ومناقشاتهم، وينظروا لها أنها عنصر متضمن في كل سلوك وتبقى الثقافة في السياسات والمؤسسات الثقافية والصناعات الثقافية".