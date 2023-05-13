لماذا حدد "الحوار الوطني" جلستين متتابعتين لمناقشة قضية "النظام الانتخابي"؟

أوضح المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إجراءات سير اجتماعات جلسات لجان المحور السياسي، قائلا: "تبدأ الجلسات غدا من الساعة 9 ص لـ 11 ص ومن 3 عصرًا لـ 6م".

وأضاف المستشار محمود فوزي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحوار الوطني، المذاع عبر فضائية extra news، أن عدد المتحدثين كثر، لافتاً إلى أن الجميع سيتحدثون عن النظام الانتخابي، الذي لن يخرج عن النظام الفردي، ونظام القائمة، وتحديد نوع القائمة، هل هي قائمة نسبية أم قائمة مغلقة مطلقة، أو أنواع أخرى، وبأي نسبة بين هذه الأنواع، وسيتم الحديث عن الضوابط الدستورية والقانونية ، وتبادل الرأي في هذه المسألة.

وأوضح أن اللائحة تقول إنه يحضر كل جلسة في حدود 30 مشاركا، لافتاً إلى أن مدة الجلسة 3 ساعات.

وتابع: “نحتاج أن يكون هناك وقت معقول لكل مشارك يستطيع أن يعرض وجهة نظره، وهذا الوقت يتغير من جلسة لأخرى ويعلنها مدير الجلسة".

وأشار إلى أن مجلس أمناء الحوار الوطني قرر عقد جلستين متتابعتين لمناقشة قضية "النظام الانتخابي" لأن قضية النظام الانتخابي قضية ثقيلة، وذلك حتى تستوعب أكبر عدد من المشاركين ويكون هناك مجالاً للنقاش.