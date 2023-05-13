السبت 13 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الباز: المشكلة الاقتصادية ليست سرمدية

محمد الباز
محمد الباز

حذر الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، من الاستسلام للأفكار السلبية، وكأن الوضع الاقتصادي أبدي وسرمدي. 

ولفت خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، إلى أنه إلى جانب جلسات الحوار الوطني، الرئيس عبدالفتاح السيسي يفتتح غدًا الأحد في شرق العوينات  موسم حصاد القمح، وهو مشروع كبير يستهدف زراعة مليون طن قمح.

وقال الباز إن شرق العوينات بها أكبر مزرعة نخيل لإنتاج التمور في العالم، وغدًا يشهد افتتاح مصنع لإنتاج البطاطس للاستخدام المحلي والتصدير، ويعمل في شرق العوينات 4 آلاف مواطن.

وأردف الباز: "العمل قائم على الأرض، كل ما يحتاجه هو الوقت، لكن آفة الإصلاح استعجال نتائجه، وهذه دعوة للتفاؤل رغم الأزمات والمشاكل والخنقة الاقتصادية". 

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