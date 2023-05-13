السبت 13 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

سمر الزهيري تستعرض تفاصيل انطلاق جلسات اللجان الفرعية للحوار الوطني غدًا

سمر الزهيري
سمر الزهيري

استعرضت الإعلامية سمر الزهيري، تفاصيل انطلاق جلسات اللجان الفرعية للحوار الوطني غدًا، قائلة: "إن أولى جلسات الحوار الوطني في المحور السياسي تنطلق غدًا".

وأضافت الإعلامية سمر الزهيري خلال تقديمها برنامج "الحوار الوطني" المذاع عبر فضائية extra news، أنه من المقرر أن تعقد أربع جلسات على مدار اليوم، وذلك وفقًا لجدول أعمال الأسبوع الأول من الحوار الوطني، الذي أعلن عنه مجلس الأمناء.

وأوضحت أن مجلس أمناء الحوار الوطني، خصص جلستين لمناقشة النظام الانتخابي لمجلس النواب، وعلى التوازي منهما خصصت جلسة أخرى، وخصصت لمناقشة قضية القضاء على كافة أشكال التمييز، وهي من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالمحور السياسي.

وأشارت إلى أن الجلسة الرابعة سيتم فيها مناقشة قضية تحديات التعاونيات، وهي من ضمن القضايا المدرجة أيضًا على جدول أعمال لجنة النقابات والمجتمع الأهلي، ضمن المحور السياسي بالحوار الوطني.

وبينت أنه استعدادًا لجلسات غدًا الأحد، عقّب مقررو المحور السياسي، اجتماعًا تنظيميًا، قبل أيام لبحث الاستعدادات النهائية لبدء أولى الجلسات النقاشية، وذلك بحضور مقررو اللجان الفرعية بالمحور السياسي.

الأكثر قراءة

رئيس "التأمينات": اهتمام الرئيس السيسى بأصحاب المعاشات غير مسبوق

الأمن العام يكشف لغز العثور على عدد من الجثث فى المحافظات

طالب بكلية الآداب جامعة الإسكندرية يفوز ببطولة أفريقيا للشطرنج لعام 2023

الأسواق تعود للهدوء.. مبادرة «ذهب المصريين فى الخارج» توقف قفزات الأسعار

أسعار الذهب اليوم فى مصر السبت 13-5-2023

محافظ أسوان يشارك في فعاليات الاجتماع التمهيدى الأول لمؤتمر "تطبيقات السياحة الصحية المصرية"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

إقامة الشراكات درءًا للأزمات

د.أحمد الخميسى

الذات.. الإنسان.. الآخرون

وائل لطفي

عادل إمام

محمد عبدالناصر

الحوار ومعركتا الوعى وبناء الإنسان

لواء. محسن الفحام

السياحة بين الواقع والمأمول

محمد عبدالعزيز

و الذكرُ للإنسان عمر ثانِ

حسين عثمان

مشهد مرتبك

حسين دعسة

كارنيجى.. وخبراء المجلس الأطلسى: حرب غزة وذاكرة النكبة.. معركة تطول!

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

برعاية مصر.. تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية فى غزة

مسئولان فلسطينيان: إسرائيل والفصائل توافقان على وقف إطلاق النار بوساطة مصرية

لليوم الخامس على التوالي.. إسرائيل تقصف غزة