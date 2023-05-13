سمر الزهيري تستعرض تفاصيل انطلاق جلسات اللجان الفرعية للحوار الوطني غدًا

استعرضت الإعلامية سمر الزهيري، تفاصيل انطلاق جلسات اللجان الفرعية للحوار الوطني غدًا، قائلة: "إن أولى جلسات الحوار الوطني في المحور السياسي تنطلق غدًا".

وأضافت الإعلامية سمر الزهيري خلال تقديمها برنامج "الحوار الوطني" المذاع عبر فضائية extra news، أنه من المقرر أن تعقد أربع جلسات على مدار اليوم، وذلك وفقًا لجدول أعمال الأسبوع الأول من الحوار الوطني، الذي أعلن عنه مجلس الأمناء.

وأوضحت أن مجلس أمناء الحوار الوطني، خصص جلستين لمناقشة النظام الانتخابي لمجلس النواب، وعلى التوازي منهما خصصت جلسة أخرى، وخصصت لمناقشة قضية القضاء على كافة أشكال التمييز، وهي من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالمحور السياسي.

وأشارت إلى أن الجلسة الرابعة سيتم فيها مناقشة قضية تحديات التعاونيات، وهي من ضمن القضايا المدرجة أيضًا على جدول أعمال لجنة النقابات والمجتمع الأهلي، ضمن المحور السياسي بالحوار الوطني.

وبينت أنه استعدادًا لجلسات غدًا الأحد، عقّب مقررو المحور السياسي، اجتماعًا تنظيميًا، قبل أيام لبحث الاستعدادات النهائية لبدء أولى الجلسات النقاشية، وذلك بحضور مقررو اللجان الفرعية بالمحور السياسي.