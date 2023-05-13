الزمالك يواصل السقوط ويمنح الإسماعيلى 3 نقاط ثمينة فى الدورى

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، فوزًا ثمينًا على الزمالك بهدفين لهدف في الجولة 27 من الدوري الممتاز.

تقدم ياو أنور لصالح الإسماعيلي في الدقيقة 19 قبل أن يدرك إبراهيما نداي التعادل لصالح الزمالك في الدقيقة 38.

وفي الشوط الثاني سجل محمد أشرف روقا الهدف الثاني لصالح الإسماعيلي بالخطأ في مرماه في الدقيقة 57.

ارتفع رصيد الإسماعيلي عند 29 نقطة في المركز الرابع عشر، وتوقف رصيد الزمالك عند 43 نقطة في المركز الرابع.

أحداث الشوط الأول

الإسماعيلي بدأ المباراة بقوة وكان الأخطر في الدقائق الأولى.

وكاد الدراويش أن يتقدموا بعد تسديدة من فراس شوط لاعب الإسماعيلي من داخل منطقة الجزاء ارتطمت بالقائم الأيمن ومرت لخارج الملعب ولكنه كان متسللًا.

الإسماعيلي واصل سيطرته وتمكن من التقدم في الدقيقة 19 بعد مرور أحمد مدبولي بشكل رائع يسار منطقة الجزاء ثم سدد كرة قوية أبعدها محمد صبحي من يسار مرماه فتابعها ياو أنور بتسديدة قوية من يمين منطقة الجزاء ارتطمت بحاتم سكر وسكنت يسار المرمى.

وتأكد احتساب الهدف بعد العودة إلى تقنية الفيديو.

بعد هدف الإسماعيلي سيطر فريق الزمالك على مجريات الأمور وتمكن من إدراك التعادل بعد تمريرة من مصطفى شلبي من جهة اليسار وصلت إلى سامسون أكينولا المتمركز منتصف منطقة الجزاء فمرر إلى إبراهيما نداي المنفرد بالمرمى فسدد الأخير كرة أرضية سكنت يسار المرمى.

وأجرى الإسماعيلي تغييرًا اضطراريًا بعد إصابة حارسه محمد فوزي في الدقيقة 40 قبل أن يغادر ملعب المباراة ويشارك أحمد عادل عبدالمنعم بدلًا منه.

أحداث الشوط الثاني

الزمالك ضغط بقوة في الشوط الثاني على أمل تسجيل هدف التقدم.

في الدقيقة 55 تسديدة من أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك من خارج منطقة الجزاء مرت أعلى العارضة.

في الدقيقة 56 فرصة خطيرة للزمالك بعد كرة عرضية من شيكابالا من يسار منطقة الجزاء ارتطمت بمحمد هاشم مدافع الإسماعيلي ووصلت إلى إبراهيما نداي المتمركز وحيدًا منتصف منطقة الجزاء، ولكن الأخير سدد الكرة بغرابة فمرت بعيدة عن المرمى.

وجاء الهدف الثاني لصالح الإسماعيلي في الدقيقة 57 بعد كرة عرضية من جهة اليمين وصلت إلى فراس شواط داخل منطقة الجزاء، ولكن الأخير فشل في ترويض الكرة، فطالت منه، فحاول محمد أشرف روقا إبعادها، ولكنه أسكنها أقصى يمين مرماه بالخطأ.

فراس شواط مر من جهة اليسار ثم مرر كرة إلى أحمد مدبولي المتمركز على حدود منطقة الجزاء، فاستلم الأخير الكرة، ثم سدد تسديدة ضعيفة، أمسك بها محمد صبحي من يمين مرماه.

في الدقيقة 66 غادر محمود الونش متأثرًا بالإصابة وشارك سيد نيمار بدلًا منه.

في الدقيقة 83 مطالبات من لاعبي الزمالك بركلة جزاء بداعي لمسة يد على عماد حمدي داخل منطقة الجزاء، ولكن بعد مراجعة حكم المباراة محمد عادل لتقنية الفيديو لم يحتسب أي شيء.