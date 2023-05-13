السيطرة على حريق بشقة سكنية في العجوزة

نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة في السيطرة على حريق شقة سكنية بمنطقة العجوزة، اليوم السبت، دون وقوع أي إصابات وتم تحرير محضر بالحريق وإحالته للنيابة التى تولت التحقيق وأمرت بندب المعمل الجنائي لمعاينة الشقة وتحديد قيمة الخسائر.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد بنشوب حريق شقة سكنية في الطابق الأول بالعجوزة.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، مدعومة ب3 سيارات إكفاء، وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه دون إصابات.

وحرر رجال المباحث محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.