السبت 13 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محطة تل أبيب

مسئولان فلسطينيان: إسرائيل والفصائل توافقان على وقف إطلاق النار بوساطة مصرية

غزة
غزة

وافقت إسرائيل والفصائل الفلسطينية على وقف إطلاق النار في قطاع غزة المحاصر بوساطة مصرية. 

وقال مسئولان فلسطينيان، لوكالة "رويترز" البريطانية: "إسرائيل والفصائل توافقان على وقف النار بوساطة مصرية". 

وبذلت مصر جهودًا ضخمة ومكثفة لوقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية وإعادة الهدوء إلى قطاع غزة. 

وشنّ الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية ضد أهداف حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية داخل غزة، فجر الثلاثاء الماضي. 

وردت الجهاد الإسلامي بإطلاق أكثر من 1100 صاروخ تجاه المستوطنات الإسرائيلية في غلاف غزة. 

مصر غزة إسرائيل الجهاد الإسلامي وقف إطلاق نار وساطة مصرية

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