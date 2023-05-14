"ملائكة الرحمة".. كيف يرى التمريض مستقبل مهنتهم في مصر؟

مع حلول شهر مايو يحتفل العالم باليوم العالمي للتمريض الذى بدأت منظمة الصحة العالمية (WHO) الاحتفال به منذ عام 1820.

وبالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للتمريض أعلن اتحاد الأطباء العرب، عن تنظيم المعهد العربي للتنمية المهنية المستدامة "معتمد"، التابع للاتحاد ويبينار علمي في اليوم الموافق السبت 13 مايو 2023.

وتحت عنوان "الممرضون والممرضات.. مستقبلنا" يتضمن الويبنار الحديث عن واقع ومستقبل التمريض بمناسبة اليوم العالمي له والذي يوافق 12 مايو من كل عام.

ويؤكد الويبينار العلمي، دور التمريض الهام والمحوري في الأزمات العالمية خاصة أثناء جائحة كوفيد- 19، وفي رعاية المرضى المتعايشين مع الأمراض المزمنة، كما يناقش آفاق تنمية قدرات الممرضين والممرضات؛ لمواكبة التطورات السريعة والمتلاحقة في طرق وتقنيات الرعاية الصحية.

وتزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي للتمريض وإطلاق ويبنار علمي من قبل اتحاد الأطباء العرب، يقول محمد العمدة، أخصائي تمريض، إن مهنة التمريض هي مهنة شاقة للغاية ونواجه تحديات كبيرة أثناء عملنا وذلك كونها تتعلق بحياة البشر وأرواحهم.

وتابع العمدة حديثه مع "الدستور" أنه لا توجد مستشفى أو أي مؤسسة صحية دون وجود أعضاء من هيئة التمريض، كذا الأمر لا يوجد تدخل طبي لا يتواجد به فريق التمريض، كما أن كثير من مهام الفرق الطبية الأخرى تستعين بالتمريض لتسهل العملية الطبية كاستعانة فريق التحاليل الطبية بسحب المعامل بواسطة التمريض وغيرها من المهام.

وأوضح أخصائي التمريض أنه بدون فريق تمريض لا توجد منظومة صحية، وبدون فريق تمريض ذات جودة عالية؛ سوف يؤدي ذلك إلى فشل المنظومة وانتشار الأمراض وغيرها من المشاكل التي لا يمكن علاجها.

وأصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إجمالي عــدد أعضـاء هيئة التمريض بالمنشآت العلاجية 218 ألف ممرض عام 2021 مقابل 227 ألف ممرض عام 2020 بنسبة انخفاض قدرها 4%، وبلغ إجمالي عـدد أعضـاء هيئة التمريض بالمنشآت العلاجية بالقطاع الحكومي 192.1 ألف ممرضا عام 2021 مقابل 201.6 ألف ممرضا عام 2020 بنسبة انخفاض قدرها 4.7% .

وبلغ إجمالي عدد أعضاء هيئة التمريض بالمنشآت العلاجية بالقطاع الخاص 25.6 ألف ممرض يشمل (المستشفيات والمنشات العلاجية التى ليس بها عيادة داخلية) عام 2021 وهو نفس الرقم بالعام السابق.

وأردف أخصائي التمريض، أن مهنة التمريض هي مهنة ملائكة الرحمة وعلى الرغم من متاعبها وتحدياتها في سوق العمل إلا أنه يتجه الكثير من طلاب شهادة الثانوية إلى كليات التمريض خاصة بعد فترة كورونا والمعرفة المنتشرة بالكلية والتي تتواجد بتنسيقات مختلفة على حسب الجامعة وتتخطى في بعض الجامعات ٩٧٪ كتنسيق للكلية وذلك غير اختبار القدرات ومع ذلك يتوافد عدد كبير إليها كما يبحث الكثير منا بعد التخرج على استكمال الدراسات العليا سواء بالدكتوراه أو الماجستير أو الزمالة أو الدبلومات.

محمد العمدة

وعن مستقبل منظومة الصحة في مصر ولا سيما التمريض، يؤكد العمدة، أن غالبية المستشفيات بدأت في دخول الأنظمة الإلكترونية والحاسب الآلي في مهام التمريض والتدريب على ذلك لتسهيل العملية والوصول إلى أفضل نتائج، وإن كان هذا الأمر ضغط وزيادة للمهام الزائدة بنسبة للتمريض في فترة حالية، ليتم إقحام نظام الحاسوب كبديلاً للورقيات من المفترض.. ولكن لم تلغى الورقيات حتى هذه اللحظة.

يذكر أنه يجرى الاحتفال باليوم العالمي للتمريض من كل عام فى ذكرى ميلاد فلورنس نايتنجيل وهى أول من وضعت قواعد وأسس علم التمريض الحديث، كما وضعت مستويات للخدمات التمريضية والإدارية في المستشفيات.

وشارك في الويبنار العلمي عدد من المتحدثين هم الدكتور إحسان أحمد يحيى المدرس بكلية التمريض جامعة القاهرة، والدكتور أحمد فتحي أبوزيد، استشاري طب الأطفال عميد المعهد الفني الصحي بالقاهرة، وكيل نقابة أطباء الجيزة، والدكتور مصباح كامل، استشارى الأمراض الباطنية والسكر، رئيس الجمعية الآسيوية للسكر، نائب رئيس جمعية السكر بالصعيد.