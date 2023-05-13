الأمن العام يكشف لغز العثور على عدد من الجثث فى المحافظات

كشف قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية بالاشتراك مع أجهزة البحث الجنائي في مديريات الأمن عن لغز العثور على عدد من الجثث مقتولة بعدد من المناطق على مستوى الجمهورية، حيث أجرت فرق البحث التحريات اللازمة وجمع المعلومات مستعينين بالتقنيات الحديثة، وتوصلوا من خلالها إلى هوية المتهمين، والقبض عليهم وتقديمهم إلى العدالة.

في السياق نفسه، يستعرض “الدستور” أبرز الجرائم التي شهدتها المحافظات خلال الساعات الماضية وكشف الأمن العام لغزها وهي كالآتي:

العثور على جثة سيدة وكريمتها مذبوحتين بالجيزة

أثارت واقعة العثور على جثتي ربة منزل ونجلتها مذبوحتين حالة من القلق لدى مواطني منطقة المنيرة الغربية بالجيزة، عقب اكتشاف الأمر ووصول بلاغ لقسم شرطة المنيرة الغربية، بالعثور على جثتى (ربة منزل، كريمتها - مقيمتان بدائرة القسم) داخل شقة بعقار ملك الأولى .

وكثفت أجهزة الأمن إجراءاتها لكشف لغز الجريمة، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث من ضباط مباحث الجيزة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة (جزار - مُقيم بمحافظة القليوبية "له معلومات جنائية").

وأصدر رجال المباحث إذنا من النيابة العامة، وقد أمكن تحديد مكان اختباء المذكور بمحافظة الإسكندرية وبالتنسيق مع مديرية أمن الأسكندرية أمكن ضبطه.

بمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بقصد السرقة، وقرر بأنه نظراً لسابقة سكنه بالعقار ملك المجنى عليها عقد العزم على سرقتها، وبتاريخ الواقعة قام بالدلوف للشقة محل الواقعة وبحوزته سلاح أبيض ولدى مشاهدته للمجنى عليهما تعدى عليهما باستخدام السلاح الأبيض محدثاً إصابتهما التى أودت بحياتهما واستولى على (بعض محتويات الشقة – مبلغ مالى – هاتف محمول) وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها.

هيكل عظمي يكشف جريمة منذ 8 سنوات

وفي دمياط، كشف هيكل عظمي عن جريمة قتل نفذت في عام 2015 منذ 8 سنوات، والذي قتله جاره عقب استدراجه وتعدى عليه وطعنه بسكين ووضع الرمال عليه واكتشفت الجريمة اليوم.

الجريمة بدأت تنكشف عقب ورود بلاغ مركز شرطة فارسكور بمديرية أمن دمياط من (مقاول ، مقيم بدائرة المركز) بعثوره على هيكل عظمى آدمى داخل ملابس حال قيامه بأعمال التشطيبات بمنزل تحت الإنشاء ملك أحد الأشخاص كائن بدائرة المركز، ولعلمه بتغيب (طفل ، سن 6) فى غضون عام 2015 فقام باستدعاء كل من (والدة المتغيب وشقيقها) واللذين تعرفا على الملابس المعثور عليها وقررا أنها خاصة بالمتغيب.

كشفت تحريات ومعلومات التي جمعها البحث المشكل بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن دمياط عن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (مقيم بدائرة المركز بجوار منزل المجنى عليه، له معلومات جنائية) .

بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وقرر بقيامه بتاريخ الواقعة باستدراج المجنى عليه والتعدى عليه بمكان العثور ولدى استغاثة المجنى عليه قام بكتم أنفاسه وطعنه بسلاح أبيض "سكين" فأودى بحياته ، ثم قام بوضع الرمال عليه ولاذ بالهرب وتخلص من السلاح المستخدم بإلقائه بأحد المصارف المائية المجاورة لمكان العثور .

شاب يقتل زوجة خاله وابنتها في الجيزة

وفي الجيزة قام شاب عديم الرحمة، بقتل خاله وزوجته، بقصد سرقتهما ثم أشعل النيران في الشقة عقب ارتكاب جريمته حتى لا يتم التوصل إليه .

كانت قد تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا بنشوب حريق بشقة سكنية بمنطقة العمرانية، انتقل رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتم محاصرة الحريق وإخماده، وأسفر عن مصرع زوجين.

تبين من مناظرة الجثتين وجود طعنات بهما، وبتكثيف التحريات تبين أن ابن شقيقة الزوج وراء ارتكاب الجريمة، حيث حاول الحصول على مبلغ مالي من المجني عليه، ونتيجة لرفضه الاستجابة له، طعنه بسكين، ثم أنهى حياة زوجته، واستولى على مبلغ 4 آلاف جنيه، وأشعل النار بالشقة وفر هاربا.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه.

مقتل طفل في الجيزة

في محافظة الجيزة التي كانت على موعد مع جريمة قتل لطفل، نتيجة التعذيب والتعدي عليه بالضرب الشديد، حيث نجح قطاع الأمن العام بالاشتراك مع أمن الجيزة في كشف كافة تفاصيل الحادث.

كان قسم شرطة المنيرة الغربية بمديرية أمن الجيزة تلقى بلاغا من أحد المستشفيات بوصول طفل يبلغ من العمر 5 سنوات - مقيم بدائرة القسم - متوفى إثر إصابته بـ"سحجات وكدمات متفرقة بالجسم".

وبسؤال والدة المتوفى ربة منزل – مقيمة بذات العنوان- أكدت أنها كانت خارج مسكنها ولدى عودتها عثرت على نجلها ملقى أرضاً وفاقدا الوعى وبه الإصابات المشار إليها، فقامت بنقله إلى المستشفى لإنقاذه إلا أنها اكتشفت وفاته.

واتهمت زوجها، له معلومات جنائية - مقيم بذات العنوان وله محل إقامة آخر بمحافظة الإسكندرية- بالتسبب فى وفاة الطفل لكونه دائم التعدى عليه بالضرب.

وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم استهدافه وضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأضاف أنه عقب عودته للمنزل وجد الطفل المتوفى "نجل زوجته" تعدى على شقيقته "نجلة المتهم تبلغ من العمر 3 سنوات" فقام بالتعدى عليه بالضرب وعقب شعور الطفل بحالة إعياء تركه وفر هارباً.