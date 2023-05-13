فايز فرحات: سيكون هناك تصورات وبدائل للنظام الانتخابي الأمثل في مصر

أوضح الدكتور محمد فايز فرحات عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، مدى أهمية قضية النظام الانتخابي لمجلسي النواب والشيوخ، قائلًا: "مناقشة قضية النظام الانتخابى قضية مهمة بالنسبة للأحزاب السياسية وللناخب، وسيكون هناك تصورات وبدائل للنظام الانتخابي الأمثل في مصر".

وأضاف محمد فايز فرحات خلال استضافته ببرنامج "الحوار الوطنى" على قناة إكسترا نيوز، أن كل القضايا بالحوار الوطني مهمة لأنها تتعامل مع مطالب وتوقعات وتحديات مختلفة تواجه شرائح وفاعلين مختلفين داخل المجتمع المصري، كما أن كل القضايا جزء من بناء متكامل.

وأوضح أن هناك أيضًا قضايا تهم الأحزاب السياسية سيتم مناقشتها في أحزاب أخرى، مثل قضية الأحزاب السياسية، لافتًا إلى أن القضية الخاصة بالمحليات مهمة للمواطن ومهمة أيضا للأحزاب السياسية؛ فهي المستوى الأول من التدريب وبناء الكوادر السياسية وعمل الأحزاب السياسية، مؤكدًا أن اللجان تعمل بشكل متكامل إلى حد كبير.