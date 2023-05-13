السبت 13 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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باحث سياسي يكشف معنى "الأصوات السائلة" وتأثيرها على الانتخابات التركية

الانتخابات التركية
الانتخابات التركية

قال بشير عبدالفتاح، الباحث والمحلل السياسي، إن استطلاعات الرأي التركية كانت تشير إلى أن هناك تقدمًا من قبل المعارضة على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بالانتخابات التركية بعدة درجات ولكن هذه النتائج غالبًا ما تفتقر إلى المهنية.

وأضاف خلال مداخلة عبر "سكايب"، مع برنامج "الشرق الأوسط"، مع الإعلامية أميمة طالب، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن تركيا فيها ما يعرف بالأصوات السائلة ونسبتها من 10 إلى 15% وهؤلاء لم يقرروا لمن يصوتوا بعد وينتظرون دائما للحظات الأخيرة ولذا هناك مؤشرات عن توجيهها لأنهم لا ينتمون لسياسات معينة ولذا لم يشكلوا موقفًا.

وتابع أن أردوغان منذ 21 سنة داخل أروقة السلطة مابين رئاسة الوزراء، والسلطة، والشباب يريدون رئيسًا جديدًا وهيكل جديد وهم من يعرفون بـ"جيل زد "، وهم من سن 18 إلى 25، واستطلاعات الرأي تقول إنهم سيصوتون لزعيم المعارضة  كمال قلجدار أوغلي، لأنه تواصل معهم عبر الانترنت وأردوغان أعترف بوجود مشكلة حول عدم قدرته على التواصل معهم.

الأصوات السائلة الانتخابات التركية رجب طيب أردوغان كمال قلجدار أوغلي زعيم المعارضة

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