النيران الصديقة تهدى الإسماعيلى الهدف الثانى أمام الزمالك

أهدى محمد أشرف روقا، لاعب وسط الزمالك، الهدف الثاني لصالح الإسماعيلي بالخطأ في مرمى فريقه.

وتقام مباراة الإسماعيلي والزمالك على استاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الـ27 من بطولة الدوري.

وجاء الهدف الثاني لصالح الإسماعيلي في الدقيقة 57 بعد كرة عرضية من جهة اليمين وصلت إلى فراس شواط داخل منطقة الجزاء، ولكن الأخير فشل في ترويض الكرة فطالت منه فحاول محمد أشرف روقا إبعادها، ولكنه أسكنها أقصى يمين مرماه بالخطأ.

وانتهى الشوط الأول من مباراة الإسماعيلي والزمالك في الجولة 27 من بطولة الدوري بالتعادل الإيجابي 1-1.

تقدم ياو أنور لصالح الإسماعيلي في الدقيقة 19 قبل أن يدرك إبراهيما نداي التعادل لصالح الزمالك في الدقيقة 38.