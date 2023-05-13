عبد القوي: سنناقش نظام انتخابي لمجلسي النواب والشيوخ بالحوار الوطني غدًا

قال الدكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إننا نمتلك 19 موضوعا رئيسيا في الثلاثة محاور الخاص بالحوار الوطني، وهم المحور السياسي والمحور الاقتصادي والمحور المجتمعي.

وأضاف طلعت عبد القوي خلال لقائه عبر فضائية extra news، أنه ينبثق عن هذه الموضوعات 113 قضية فرعية، لافتًا إلى أنه سيتم مناقشة 113 موضوعا.

وأكد أن كل الموضوعات في غاية الأهمية، حيث لا يمكن القول بأن هذا موضوع مهم وذاك أقل أهمية منه، لافتاً إلى أنه في الغد سيتم مناقشة نظام انتخابي لمجلسي النواب والشيوخ، حيث تعتبر هذه قضية سياسية تهتم بها الأحزاب السياسية بصفة خاصة، معقبًا: "هذه القضية قد لا تشغل المواطن العادي بشكل كبير، لكن قضية الزراعة على سبيل المثال نجد المواطنين مهتمين بها، وعندما نتحدث عن التعليم سنجد كل من في مجال التعليم سواء المعلم أو الطالب أو الأسرة سيهتم".

وأوضح أن القضية الأولى في المحور السياسي وهي النظام الانتخابي لمجلسي النواب والشيوخ، تعتبر قضية جدلية سيكون بها مناقشات واسعة، وبها الرأي والرأي الآخر .