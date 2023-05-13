السبت 13 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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أحمد زايد: الرئيس السيسى لديه إرادة سياسية قوية لتحسين حياة المجتمع المصرى

الدكتور أحمد زايد
الدكتور أحمد زايد

كشف الدكتور أحمد زايد، مقرر لجنة الثقافة والهوية الوطنية المنبثقة عن المحور المجتمعي في الحوار الوطني، عن آخر مستجدات الحوار الوطني.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم السبت: "نحن على أعتاب مرحلة جديدة في التحول الاجتماعي ببدء الحوار الوطني، ولدينا آمال كبيرة في الحوار الوطني".

وأضاف: "الرئيس السيسي لديه إرادة سياسية قوية لتحسين حياة المجتمع المصري"، موضحًا: "الحوار يخلص الاتصال بين الفئات المختلفة".

وأشار الدكتور أحمد زايد، مقرر لجنة الثقافة والهوية الوطنية المنبثقة عن المحور المجتمعي فى الحوار الوطني: "الحوار يفتح الآفاق المغلقة في العقل".

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