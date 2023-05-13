"العمل الأهلى" بالحوار الوطنى: سنناقش سبل توفير رؤية جديدة للتعاونيات مستقبلا

كشف مجدي البدوي، مقرر مساعد لجنة النقابات والعمل الأهلي بالحوار الوطني، تفاصيل انطلاق الجلسات النقاشية للجان الفرعية بالمحور السياسي في الحوار الوطني غدا.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبني عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم السبت، إنهم سيجتمعون غدا للاستماع إلى آراء جميع المتخصصين حول شكل العمل التعاوني خلال المرحلة المقبلة، مشددا على ضرورة توفير رؤية جديدة للتعاونيات خلال المرحلة القادمة.

وأكد على أهمية أن تلعب التعاونيات دور رئيسي لخدمة المجتمع والتعاونيات المرحلة المقبلة، موضحا أن التعاونيات في السابق كانت تسهل على المواطنين الحصول على شقق إسكان أو سلع من الجمعيات الاستهلاكية، فضلا عن أراضي ومنتجات زراعية.

وأوضح مجدي البدوي، أن الطبقة المتوسطة كانت تستفيد من التعاونيات استفادة كبيرة، لافتا إلى أن المتخصصين يرون أهمية إعادة دور التعاونيات من جديد من أجل تحقيق التنمية المستدامة للدولة، كما أنهم سيناقشون الدور الاقتصادي للجمعيات التعاونية وما سيصب في خدمة الناس والدولة.