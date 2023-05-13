خبير أمن معلومات ينصح الجميع بتغيير كلمة سر "فيسبوك" فورًا

نصح المهندس أحمد طارق، خبير أمن المعلومات، الجميع بتغيير كلمة سر حسابهم على موقع فيسبوك بعد العطل الذي حدث أمس.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "كلمة السر لازم تتغير كل شهر على الأقل، وتكون أكثر 16 حرف ورمز ورقم وكابيتال وسمول، ولا توحدها على جميع السوشيال ميديا والحسابات، لأنه لو حصل شخص على رقم سري لحساب واحد، يجربه في جميع الحسابات".

وشدد على ضرورة عدم استخدام تطبيق فيه خلل من المنصة العامة.

وبالنسبة للخلل الذي أصاب فيسبوك أمس، وإرسال طلبات صداقة من تلقاء نفسه، فيمكن إلغاء هذه الطلبات، من خلال كتابة إلغاء طلبات الصداقة على جوجل، والدخول على الرابط، سيجد كل طلبات الصداقة المعلقة، ويقوم بإلغاء الطلبات التي لم يرسلها.