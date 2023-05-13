السبت 13 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

التعادل الإيجابى يحسم الشوط الأول من مباراة الإسماعيلى والزمالك

الزمالك والإسماعيلي
الزمالك والإسماعيلي

انتهى الشوط الأول من مباراة الإسماعيلي والزمالك في الجولة الـ27 من بطولة الدوري بالتعادل الإيجابي 1-1.

تقدم ياو أنور لصالح الإسماعيلي في الدقيقة 19 قبل أن يدرك إبراهيما نداي التعادل لصالح الزمالك في الدقيقة 38.

أحداث الشوط الأول

الإسماعيلي بدأ المباراة بقوة وكان الأخطر في الدقائق الأولى.

وكاد الدراويش أن يتقدموا بعد تسديدة من فراس شواط لاعب الإسماعيلي من داخل منطقة الجزاء ارتطمت بالقائم الأيمن ومرت لخارج الملعب ولكنه كان متسللًا.

الإسماعيلي واصل سيطرته وتمكن من التقدم في الدقيقة 19 بعد مرور أحمد مدبولي بشكل رائع يسار منطقة الجزاء، ثم سدد كرة قوية أبعدها محمد صبحي من يسار مرماه فتابعها ياو أنور بتسديدة قوية من يمين منطقة الجزاء ارتطمت بحاتم سكر وسكنت يسار المرمى.

وتأكد احتساب الهدف بعد العودة إلى تقنية الفيديو.

بعد هدف الإسماعيلي سيطر فريق الزمالك على مجريات الأمور وتمكن من إدراك التعادل بعد تمريرة من مصطفى شلبي من جهة اليسار وصلت إلى سامسون أكينيولا المتمركز منتصف منطقة الجزاء فمرر إلى إبراهيما نداي المنفرد بالمرمى فسدد الأخير كرة أرضية سكنت يسار المرمى.

وأجرى الإسماعيلي تغييرًا اضطراريًا بعد إصابة حارسه محمد فوزي في الدقيقة 40 قبل أن يغادر ملعب المباراة ويشارك أحمد عادل عبدالمنعم بدلًا منه.

الاسماعيلى الزمالك ياو أنور السنغالى ابراهيما نداى الدورى المصرى

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