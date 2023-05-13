السبت 13 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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تفاصيل الجلسات النقاشية للجان الفرعية بالمحور السياسي في الحوار الوطني غدًا

الحوار الوطنى
الحوار الوطنى

كشف الدكتور محمد شوقي عبدالعال، مقرر مساعد لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي بالحوار الوطني، تفاصيل انطلاق الجلسات النقاشية للجان الفرعية بالمحور السياسي في الحوار الوطني غدا.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم السبت: "هنقعد مع بعض ونسمع بعض غدا ونتحاور بشأن النظم الانتخابية في ضوء الضوابط الدستورية".

وأضاف أن كل الآراء مدعوة لإبداء رأيها ونطمح للوصول لتوافق يرضي جميع الأطراف، متابعاً: "المدعو للنقاش كل أصحاب الشأن سواء الأحزاب السياسية بمختلف توجهاتها، بالإضافة إلى عدد معقول من الخبراء وسنسمع للكل".

وأردف: "غدا قضية غدا سيتم مناقشة النظام الانتخابي في ضوء الضوابط الدستورية وستكون عن انتخابات مجلس النواب"، موضحا: "هناك نظم انتخابية متعددة وكل نظام له عيوب ومميزات والدستور سمح بعمل ما يتوافق عليه الناس".

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