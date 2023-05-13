السبت 13 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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المستشار محمود فوزى يكشف كواليس جلسات "الحوار الوطنى" غدًا

المستشار محمود فوزي
المستشار محمود فوزي

كشف المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، عن آخر مستجدات جلسات الحوار الوطني.

وقال «فوزي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحوار الوطني»، الذي تقدمه الإعلامية آية عبدالرحمن، ويعرض على شاشة «إكسترا نيوز»، إن غدًا سيشهد الحوار الوطني أربع جلسات، من بينها جلستان للنظام الانتخابي، سيتم عقدهما من الساعة 9 لـ11 صباحًا، ومن الساعة الثالثة عصرًا للساعة السادسة مساءً، مؤكدًا أن عدد المتحدثين في تلك الجلسات سيكون كبيرًا.

وأضاف أن الجلستين ستناقشان النظام الانتخابي: «هنتكلم هيبقى النظام فردي ولا نظام قائمة، وإيه نوع القائم وهل نسبية أم مغلقة أو مطلقة، أو أنواع أخرى؟».

وتابع رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني: «هنشوف النسب بين كل قائمة، الفردي قد إيه والقائمة قد إيه، ونوع القائمة قد إيه، وهنبدأ نتكلم في الضوابط الدستورية والقانونية ونتبادل الرأي فيه في هذه المسألة، عدد المتحدثين في النظام الانتخابي كبير، والحضور السياسي والحزبي هنلاقيه أيضًا ملحوظ، الخبراء هيبقوا موجودين وكل حاجة».

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