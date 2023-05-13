السبت 13 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

إبراهيما نداي يمنح الزمالك هدف التعادل في شباك الإسماعيلي

إبراهيما نداي
إبراهيما نداي

منح السنغالي إبراهيما نداي هدف التعادل لصالح الزمالك في شباك الإسماعيلي خلال أحداث المباراة المقامة بين الفريقين ضمن الجولة 27 من بطولة الدوري.

جاء هدف نداي في الدقيقة 38 بعدما استقبل سامسون أكينيولا تمريرة من مصطفى شلبي داخل منطقة الجزاء قبل أن يمررها إلى نداي الذي سدد الكرة بيسراه أرضية على يسار حارس الإسماعيلي.

وكان ياو أنور قد تقدم لصالح الإسماعيلي في الدقيقة 19 بعد مرور رائع من أحمد مدبولي بشكل رائع يسار منطقة الجزاء ثم سدد كرة قوية أبعدها محمد صبحي من يسار مرماه فتابعها ياو أنور بتسديدة قوية من يمين منطقة الجزاء ارتطمت بحاتم سكر وسكنت يسار المرمى.

السنغالى ابراهيما نداى الزمالك الاسماعيلى الدورى المصرى

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