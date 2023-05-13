المجلس الوطني للثقافة ناعيا عبدالكريم عبدالقادر: ترك بصمات واضحة فى الفن

نعت الأمانة العامة للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بالكويت الفنان الكبير عبدالكريم عبدالقادر الذى غيبه الموت اليوم بعد مسيرة ٦٠ عام حافلة بالعطاء والعمل في مجال الفن.

ونقل المجلس في بيان له تعازي وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب ورئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب عبدالرحمن بداح المطيري لأسرة الفقيد، وقال: "الفقيد أحد أهم رواد الفن الكويتي والخليجي و ترك بصمات واضحة ومشهودة في هذا المجال و إرث فني وأعمال وطنية وعاطفية واجتماعية".

وتقدمت الأمانة العامة بإسم القياديين وجميع العاملين في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بخالص التعازي والمواساة الى أسرة الفقيد سائلاً المولى عزّ وجلّ أن يلهم الجميع الصبر والسلوان، وأن يتغمده بالرحمة والمغفرة وأن يدخله فسيح جناته.

ويعتبر عبد الكريم عبد القادر من أهم فناني الكويت والخليج العربي في السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي.

ومن أشهر أغنياته "تكون ظالم"، كلمات محمد محروس وعبد الرحمن البعيجان، و"سرى الليل يا قمرنا"، كلمات الدكتور عبد الله محمد العتيبي وألحان أحمد باقر.

وفى أواخر 2022 أصيب بوعكة صحية خطيرة، دخل على إثرها أحد مستشفيات الإمارات، وبعد العلاج خرج في مقطع فيديو على كرسي متحرك داخل غرفته وطمأن جمهوره.

من أشهر ألبوماته (ألبوم الزوار، أن يكون الألبوم غير عادل، ألبوم غريب، ألبوم متأخر، الألبوم باختصار، أغنية الوداع، الله معي اليوم، ألبوم مستحيل، ألبوم صوت الجرحى، روائع الفنان عبد الكريم عبد القادر، أسمع صوتك، ساعة سعيدة، ألبوم قصتك).