"السوشيال ميديا خرابة بيوت".. مواقع التواصل خطر يهدد الأطفال والمراهقين

في الفترة الأخيرة ظهرت العديد من التحديثات الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي، والتي تسببت في الكثير من المشكلات للمرتبطين، وليست التحديثات فقط، بل أصبحت مواقع التواصل خطر يهدد كل أفراد الأسرة.

وبعيدًا عن التحديثات الجديدة، تحولت مواقع السوشيال ميديا إلى وسيلة لزيادة نسب الانفصال والطلاق في الفترة الأخيرة، حيث أكدت الكاتبة وخبيرة الإرشاد التربوي والنفسي ميادة عابدين، أن في الفترة الأخيرة أصيب البعض بمرض يسمى "هوس الترند".

قالت عابدين، إن زيادة انتشار مواقع التواصل الاجتماعي، ساهمت في زيادة نسب الإصابة بهذا الاضطراب، حيث تحول التقدير بين الأشخاص بـ"اللايك والشير"، خاصة بعد الأرباح الفلكية التي باتت تراوض البعض.

الهوس هو حالة تُظهر فيها مستوى أعلى من النشاط أو الطاقة أو الحالة المزاجية أو السلوك الغير مبرر، حيث تشمل الأعراض قلة النوم، تسابق الأفكار، التحدث السريع ووجود معتقدات أو تصورات خاطئة.

أشار الخبراء بموقع "clevelandclinic" الطبي، إلى أن الهوس هو حالة يمر فيها الشخص بفترة تغيرات شديدة وغير طبيعية في مزاجك أو عواطفك، حيث يجب أن يكون ملحوظًا من قبل الآخرين.

مواقع التواصل خطر يهدد الأطفال والمراهقين:

نوهت خبيرة الإرشاد التربوي، أن مواقع السوشيال ميديا، تحولت لمنصة تهدد حياة الكثير من الأطفال، بسبب التحديات التي تجبرهم على فعل أشياء قد تضر بصحتهم الجسدية والعقلية.

أضافت عابدين، أن نسبة المرض النفسي زادت بشكل كبير بين الأطفال والمراهقين في الفترة الأخيرة، وذلك بسبب الانتشار الكبير لمواقع التواصل الاجتماعي.

يعتبر اضطراب ثنائي القطب من النوع الأول هو أحد أمراض الصحة العقلية التي قد تصيبك بسبب "إدمان السوشيال ميديا" حيث يعاني الشخص من تقلبات كبيرة ومنخفضة في المزاج والنشاط والطاقة والقدرة على التفكير بوضوح.

كما يعاني معظم الناس من نوبات من الاكتئاب والذي يعتبر أحد اشهر الأمراض العقلية التي تؤثر على سكان العالم، خاصة الأشخاص المهووسين بمواقع التواصل الاجتماعي.