الآلاف على سواحل بنجلاديش وميانمار يبحثون عن مأوى مع اقتراب إعصار موكا القوي

قالت صحيفة أسوشيتد برس إن السلطات طلبت من الآلاف على سواحل بنجلاديش وميانمار البحث عن مأوى مع اقتراب إعصار موكا القوي.

وقالت الصحيفة الأمريكية إن استخدم المتطوعون في المناطق الساحلية في بنجلاديش مكبرات الصوت لحث الناس على البحث عن مأوى يوم السبت في الوقت الذي تستعد فيه الدولة الواقعة في منطقة دلتا لإعصار شديد للغاية، من المتوقع أن يضرب الساحل في بنجلاديش وميانمار خلال ال 24 ساعة القادمة.

وأشار الصحيفة إلى أن وكالات الأمم المتحدة وعمال الإغاثة خزنت أطنان من الطعام الجاف وعشرات سيارات الإسعاف مع فرق طبية متنقلة في مخيمات اللاجئين المترامية الأطراف مع أكثر من مليون من الروهينجا الذين فروا من الاضطهاد في ميانمار.

تقع المعسكرات في كوكس بازار في مسار إعصار موكا، الذي كان يغلق على ساحل جنوب شرق بنجلاديش وميانمار بسرعات رياح تصل إلى 220 كيلومترا في الساعة وعواصف تصل إلى 240 كيلومترا في الساعة.

وقالت إدارة الأرصاد الجوية الهندية، ومن المتوقع أن تصل اليابسة يوم الأحد بين كوكس بازارا في بنجلاديش وكياوكبيو في ميانمار.

وأعدت بنجلاديش، التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 160 مليون شخص، أكثر من 1500 ملجأ من الأعاصير، وقالت البحرية إنها تجهز 21 سفينة وطائرة دورية بحرية وطائرات هليكوبتر لعمليات الإنقاذ والإغاثة.

قال لين لين، رئيس مؤسسة Myittar Yaung Chi الخيرية، إن الأمطار والرياح في ميانمار بدأت في الارتفاع منذ يوم الجمعة ودفعت أكثر من 10000 شخص في القرى المحيطة بمدينة سيتوي في ولاية راخين إلى البحث عن ملاذ في المباني القوية بما في ذلك الأديرة والمعابد والمدارس.

وحاليا، تم ترتيب حوالي 20 مكانا للإقامة في سيتوي ، ولكن نظرا لوجود عدد أكبر من الناس مما توقعنا، لم يكن هناك ما يكفي من الطعام لليوم التالي. وقال "ما زلنا نحاول الحصول عليها".

قال نائب رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة، نيهان أردوغان، متحدثا من كوكس بازار عبر الحدود في بنجلاديش، إن بنجلاديش وضعت خطة استعداد ضخمة.

وقال إن وكالته دربت 100 متطوع في كل من مخيمات اللاجئين السبعة عشر على كيفية تنبيه رجال الإنقاذ باستخدام إشارات التحذير عندما تهطل الأمطار الغزيرة والفيضانات والرياح القوية في المنطقة. "مواد المأوى في حالات الطوارئ ومجموعات النظافة متاحة بسهولة، كما تم توفير معدات الحماية الشخصية لجميع المتطوعين."

قالت المتحدثة باسم الوكالة مارجريت هاريس إن منظمة الصحة العالمية وضعت 40 سيارة إسعاف و 33 فريقا طبيا متنقلا على أهبة الاستعداد في كوكس بازار.