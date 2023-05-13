السبت 13 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

البريميرليج: فيلا يتغلب على توتنهام.. وتشيلسي يتعادل مع نوتنجهام وهبوط ساوثهامبتون

تشيلسي
تشيلسي

حسم التعادل الإيجابي مواجهة تشيلسي ونوتنجهام فوريست بهدفين لكل فريق، في إطار مباريات الجولة الـ 36 من الدوري الإنجليزي.

وسجل رحيم ستيرلنج هدفي تشيلسي في الدقيقتين 51 و58، وأحرز تايو أونيي هدفي نوتنجهام في الدقيقتين 13 و62 .

ورفع البلوز رصيده في جدول ترتيب البريميرليج إلى 43 نقطة في المركز الـ 11 مقابل 34 نقطة لنوتنجهام فوريست في المركز الـ 16.

وهبط رسميًا ساوثهامبتون إلى دوري الدرجة الأولى “التشامبيونشيب”، بعد الخسارة من فولهام بهدفين نظيفين.

ووقع ساوثهامبتون في المركز الأخير برصيد 24 نقطة، بينما وقع فولهام في المركز التاسع برصيد 51 نقطة.

وأعاد أستون فيلا ضيفه توتنهام إلى دوامة النتائج السلبية، بالفوز عليه 2 - 1 اليوم ليرفع رصيده إلى 57 نقطة ويتقدم للمركز السادس بفارق الأهداف المسجلة فقط خلف توتنهام. 

وأنهى أستون فيلا الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف سجله جاكوب رامزي في الدقيقة الثامنة، وعزز الفريق انتصاره بهدف في الشوط الثاني سجله دوجلاس لويز في الدقيقة 72، قبل أن يحرز هاري كين الهدف الوحيد لتوتنهام من ضربة جزاء في الدقيقة الأخيرة من اللقاء.

وفي لقاء آخر تغلب كريستال بالاس بهدفين نظيفين على بورنموث.

الدورى الانجليزى البريميرليج تشيلسى ساوثهامبتون توتنهام

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