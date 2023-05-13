السبت 13 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

تعرف على سعر الدولار اليوم السبت 13-5-2023 خلال التعاملات المسائية

الدولار
الدولار

سعر الدولار اليوم السبت الموافق 13 مايو خلال التعاملات المسائية سجل استقرارًا، بعد تصدره محركات البحث على «جوجل»، حيث يبحث عدد من المواطنين في مصر على سعر الدولار اليوم وذلك بسبب ترابط بعض أسعار السلع بسعر الدولار، وينشر «الدستور» آخر تحديث لـ سعر الدولار اليوم السبت الموافق 13 مايو 2023 في البنوك خلال التعاملات المسائية.

سعر الدولار اليوم السبت في مصر

بلغ سعر الدولار اليوم السبت الموافق 13 مايو 2023، استقرارًا مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية، وفقًا لما جاء على موقع البنك المركزي المصري، مسجلًا 30.83 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، طبقًا لآخر تحديث لمتوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري.

سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية

شهدت سعر الليرة اللبنانية اليوم السبت الموافق 13 مايو 2023، استقرارًا خلال التعاملات السمائية مقابل الدولار الأمريكي ليسجل سعر الدولار في لبنان اليوم نحو 15,115.00 ليرة لبنانية، لتشهد الليرة اللبنانية حالة من التذبذب مقابل الدولار خلال الفترة الماضية.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بالبنوك المصرية

ينشر «الدستور» تحديث لـ سعر الدولار اليوم السبت 13 مايو 2023 مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية والعاملة في مصر خلال التعاملات المسائية، وفيما يلي نستعرض قائمة بآخر تحديث لـ سعر الدولار في البنوك.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك مصر

-30.76 جنيه للشراء.

-30.86 جنيه للبيع.

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سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي “cib"

-30.86 جنيه للشراء.

-30.96 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية

-30.86 جنيه للشراء.

-30.91 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري

-30.76 جنيه للشراء.

-30.86 جنيه للبيع.

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