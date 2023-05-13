إصابة عاملين صدمتهما سيارتين في حادثين متفرقين بمركزي أبوقرقاص والمنيا

أصيب اليوم السبت، عاملين في حادثي تصادم بمركزي أبوقرقاص والمنيا، وتم نقلهما للمستشفى المركزي لتلقي العلاج والإسعافات اللازمة، وحرر عن الحادثين المحضرين اللازمين والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

كان اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، قد تلقى إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، باصطدام سيارة بشخص بطريق قرية بني أحمد الغربية في مركز المنيا.

انتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص وإجراء التحريات الأولية تبين إصابة أشرف حليم 47 عاما، عامل، باشتباه كسر بالساق وتم نقله إلى مستشفى التأمين الصحي لتلقي العلاج والإسعافات اللازمة.

كما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا باصطدام سيارة بشخص بجوار نقطة الإسعاف وبوابة تحصيل الرسوم في مركز المنيا، وبالانتقال والفحص تبين إصابة محمد جمال 21 عاما، عامل، مقيم بمركز أبوقرقاص، باشتباه كسر بالساق، وتم نقله إلى المستشفي العام لتلقي العلاج وحرر عن الحادث المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.