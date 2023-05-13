مدحت وهبة: زيادة الطلب على العلاج بصندوق مكافحة الإدمان لـ 400%

قال مدحت وهبة، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم صندوق مكافحة الإدمان: "كنا مشاركين في إحدى المؤتمرات الدولية لجامعة الزقازيق، وكنا نعرض نتائج "أنت أقوى من المخدرات" التي نفذها الصندوق على مدار 6 سنوات ماضية، بمشاركة النجم العالمي محمد صلاح، والتي حققت نجاحات كبيرة"، لافتاً إلى أن هذه الحملة كان لها مردود إيجابي على المستوى المحلي والدولي.

وأضاف مدحت وهبة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “مانشيت" المذاع عبر فضائية cbc، أنه على المستوى المحلي، عملت حملة "أنت أقوى من المخدرات" على زيادة مساهمة عدد المتصلين على الخط الساخن للعلاج من الإدمان لـ 400%.

وأشار إلى أنه على المستوى الدولي، اعتبرتها العديد من الدول، من الحملات الدعائية المؤثرة في توعية شبابنا وحمايتهم من الوقوع في براثن الإدمان.

وبين أن بالمقارنة بالسنوات الماضية، حيث أنه منذ عام 2014م، فإن المراكز العلاجية التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان قد لا تتجاوز 12 مركزا علاجيا في 7 محافظات، في حين أننا نمتلك اليوم 28 مركز علاجي في 17 محافظة، كما أنه جاري إنشاء 5 مراكز علاجية جديدة؛ منهم مركزين في قرى حياة كريمة، مركز سيكون في محافظة الغربية، وآخر سيكون في محافظة دمياط، ضمن المبادرة الرئاسية.

ومن جانبه، أشار الإعلامي جابر القرموطي، إلى أن صندوق مكافحة الإدمان يعلن زيادة الطلب على العلاج من الإدمان لـ 400%، لافتًا إلى أنه كان يوجد حملة تعرف بـ "أنت أقوى من المخدرات" نفذها اللاعب محمد صلاح، ورفعت الوعي بخطورة التعاطي، وضرورة حماية الشباب من الإدمان.