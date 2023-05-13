السبت 13 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

مرصد الأزهر يدعو إلى تحرك دولى لوقف العدوان على غزة

العدوان على قطاع
العدوان على قطاع غزة

دعا مرضد الأزهر لمكافحة التطرف، المؤسسات الدولية المعنية إلى اتخاذ موقف عاجل يجبر الاحتلال الصهيوني على وقف إرهابه وقصفه للأحياء السكنية والمدنيين العُزّل، إزاء التصعيد الصهيوني ضد الفلسطينيين منذ فجر الثلاثاء الموافق 9 مايو الجاري.

وحذّر مرصد الأزهر، من وقوع كارثة إنسانية جراء رفض سلطات الاحتلال إدخال المواد الطبية والغذائية والمساعدات لأهالي قطاع غزة؛ في انتهاك صارخ للقوانين والاتفاقيات الدولية والأعراف الإنسانية. 

وشدد المرصد على أن الفلسطينيين يقعون تحت وطأة نيران احتلال إرهابي لا يعرف للإنسانية سبيلًا، وهو ما تمثل في دعوات عدد من وزراء الكيان الصهيوني إلى توسيع وتيرة القصف على غزة، وإعادة احتلال القطاع مرة أخرى على حساب المزيد من جرائم القتل ضد الفلسطينيين.

ونتج عن القصف الصهيوني المتواصل خلال الأيام الأربعة الماضية تدمير 21 منزلًا في القطاع، وقدرت القيمة الأولية للخسائر بقرابة 5 ملايين دولار. 

ولليوم الخامس على التوالي، تواصل قوات الاحتلال الصهيوني شن غاراتها على مواقع متفرقة بقطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد 33 فلسطينيًا بينهم 6 أطفال و3 نساء، وإصابة أكثر من 100 آخرين.

ويُشار إلى أن الاحتلال يمنع جميع أشكال الإمدادات الحيوية عن القطاع، بما في ذلك المستلزمات الأساسية وإمدادت الوقود؛ مما قد يتسبب في توقف محطة توليد الكهرباء في غزة، ومن ثم تعطل المرافق الحيوية، وفي مقدمتها المستشفيات والمراكز الصحية.

مرصد الأزهر العدوان الاحتلال قطاع غزة احتلال

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم فى مصر السبت 13-5-2023

أسامة الأزهرى: حملى على الأعناق من شعب إندونيسيا ليس تكريمًا لشخصى بل لمصر وشعبها العظيم

الأحوال المدنية تعلن عن خطوط ساخنة لاستخراج بطاقات الرقم القومى والوثائق من المنازل

الجندي يشهد حفل تكريم حفظة القرآن الكريم في بني سويف (صور)

"صحة الدقهلية": ختام فعاليات المؤتمر السنوي الثالث لوحدات الكلى

اعترافات قاتل عجوز المنيرة وابنتها: "نحرتهما وملقتش غير 900 جنيه"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

السياحة بين الواقع والمأمول

محمد عبدالعزيز

و الذكرُ للإنسان عمر ثانِ

حسين عثمان

مشهد مرتبك

حسين دعسة

كارنيجى.. وخبراء المجلس الأطلسى: حرب غزة وذاكرة النكبة.. معركة تطول!

ماجد حبته

السبع والصين.. والقواعد! 

صفاء النجار

لماذا لا تتحول القاهرة القديمة إلى محمية تراثية؟

سارة شريف

كتالوج نتنياهو

وائل لطفي

كليوباترا سوبر!

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

لليوم الخامس على التوالي.. إسرائيل تقصف غزة

مسئول فلسطيني يطالب المؤسسات الدولية بالتحقيق في جرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي

إصابة 4 إسرائيليين فى إطلاق 40 صاروخًا من غزة تجاه مستوطنات الغلاف