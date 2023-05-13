مرصد الأزهر يدعو إلى تحرك دولى لوقف العدوان على غزة

دعا مرضد الأزهر لمكافحة التطرف، المؤسسات الدولية المعنية إلى اتخاذ موقف عاجل يجبر الاحتلال الصهيوني على وقف إرهابه وقصفه للأحياء السكنية والمدنيين العُزّل، إزاء التصعيد الصهيوني ضد الفلسطينيين منذ فجر الثلاثاء الموافق 9 مايو الجاري.

وحذّر مرصد الأزهر، من وقوع كارثة إنسانية جراء رفض سلطات الاحتلال إدخال المواد الطبية والغذائية والمساعدات لأهالي قطاع غزة؛ في انتهاك صارخ للقوانين والاتفاقيات الدولية والأعراف الإنسانية.

وشدد المرصد على أن الفلسطينيين يقعون تحت وطأة نيران احتلال إرهابي لا يعرف للإنسانية سبيلًا، وهو ما تمثل في دعوات عدد من وزراء الكيان الصهيوني إلى توسيع وتيرة القصف على غزة، وإعادة احتلال القطاع مرة أخرى على حساب المزيد من جرائم القتل ضد الفلسطينيين.

ونتج عن القصف الصهيوني المتواصل خلال الأيام الأربعة الماضية تدمير 21 منزلًا في القطاع، وقدرت القيمة الأولية للخسائر بقرابة 5 ملايين دولار.

ولليوم الخامس على التوالي، تواصل قوات الاحتلال الصهيوني شن غاراتها على مواقع متفرقة بقطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد 33 فلسطينيًا بينهم 6 أطفال و3 نساء، وإصابة أكثر من 100 آخرين.

ويُشار إلى أن الاحتلال يمنع جميع أشكال الإمدادات الحيوية عن القطاع، بما في ذلك المستلزمات الأساسية وإمدادت الوقود؛ مما قد يتسبب في توقف محطة توليد الكهرباء في غزة، ومن ثم تعطل المرافق الحيوية، وفي مقدمتها المستشفيات والمراكز الصحية.