ريهام العاصي تكشف أهم القضايا التي سيتم مناقشتها بالحوار الوطني

كشفت الدكتورة ريهام العاصي، رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية المستدامة، عن أهم القضايا التي سيتم مناقشتها على طاولة لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي.

وقالت خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، إن لجنة الأسرة ستشهد تنوعا في المشاركين في الحوار بين مواطنين ومختصين وحكوميين، مضيفة أن قانون الأحوال الشخصية سيكون المحور الأبرز في مناقشات اللجنة في الحوار الوطني.

وأضافت أنه تم تلقي العديد من المقترحات حول المشاكل المتعلقة بما بعد الطلاق وهو ما جعلها أولوية لمناقشات اللجنة مثل مشكلات الولاية والنفقة والرؤية وكانت من أولويات الملفات التي عملت عليها اللجنة.

وأشارت إلى أن موضوعات الجرائم الإلكترونية الخاصة بالأسرة تحظى بأولولية في المناقشات التي ستشهدها اللجنة، وسيتم العمل على وجود تعريف محدد واستحداث قانون خاص عن العنف الإلكتروني لتسببه في مشاكل كثيرة منها الطلاق والخيانة الزوجية وخراب داخل المجتمع، وتم تلقي مقترحات بشأن قانون الأحوال الشخصية وما يخص الرؤية.