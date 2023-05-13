السبت 13 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

المشدد 5 سنوات لتاجر سمك بسبب تجارة المخدرات في بورسعيد

جانب من الحدث
جانب من الحدث

قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، وعضوية المستشارين عمر أحمد فتحي، وأحمد محمد الجمل الرؤساء بالمحكمة، وسكرتارية طارق عكاشة، بالسجن المشدد 5 سنوات لتاجر سمك بسبب تجارة المخدرات ببورسعيد.
 

وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 25 من شهر 8 عام 2022 بدائرة قسم الزهور، حيث أحرز المتهم خليل السيد محمود حسن ويبلغ من العمر 31 عاما ويعمل سماك، بقصد الإتجار جوهرا مخدرا لنبات الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونا.


وشهد مازن عاطف نقيب شرطة ومعاون مباحث قسم شرطة الزهور بأنه بضبط وتفتيش المتهم بإذن من النيابة العامة عثر بحوزته على 10 أكياس لنبات الحشيش والبانجو المخدرين، ومبلغ مالي وهاتف وحموله بمواجهته أقر باحراز المواد المخدرة للاتجار، والمبلغ المالي من حصيلته، والهاتف المحمول للتواصل مع العملاء.

وشهد عاصم عادل نقيب شرطة ومعاون مباحث قسم شرطة الزهور، بأن تحريات أسفرت عن قيام المتهم بالاتجار بالمواد المخدرة، فاستصدر لذلك اذنا من النيابة العامة لضبطه، وانتدب الشاهد الاول لتنفيذه.


وثبت من تقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات 15 كيسا لنبات الحشيش والبانجو المخدرين، والمدرجين بالجدول الأول من قانون المخدرات.


حكمت المحكمة بمعاقبة المتهم خليل السيد محمود حسن بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات، وتغريمه مبلغ 100 ألف جنيه عما أسند اليه، ومصادرة المخدر المضبوط، وألزمته المصاريف الجنائية.

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