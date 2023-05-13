أستاذ سياسة دولية عن زيارة "تراس" لتايوان: تحاول إعادة سمعتها

علق سكوت لوكاس، أستاذ السياسة الدولية، على زيارة ليز تراس، رئيسة وزراء بريطانيا السابقة لتايوان، مؤكدًا أنها لا أهمية لها خاصة أنها زيارة شكلية وأنها كانت رئيسة وزراء لفترة قصيرة.

وأضاف خلال مداخلة عبر "سكايب"، لبرنامج "10 داونينج ستريت"، مع الإعلامية جمانة هاشم، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن "تراس"، تحاول إعادة سمعتها، وأنها زارت اليابان في إبريل الماضي، وتريد الآن الذهاب لتايوان للفت الانتباه لنفسها.

وأشار "لوكاس"، إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، لن تتخليان عن سياسة الصين الواحدة، وما يوجد بينهم هو خلافات سياسية، ولكن لا يوجد أي حكومة غربية ستعترف باستقلال تايوان.

وتابع أن أمريكا في فبراير الماضي، طلبت من الصين ألا تقدم دعمًا عسكريًا لروسيا، ولكنها لم تلتزم بذلك، والآن أعلنت أن علاقتها الاستراتيجية مع أوكرانيا بنفس المستوى مع روسيا، وهذا أمر رحب به الأوربيون ورحبت به أمريكا وبريطانيا.