تجديد حبس 3 تجار مخدرات في الشروق

قرر قاضي المعارضات المختص بمحكمة جنح الشروق تجديد حبس 3 من أباطرة الكيف بمدينة الشروق، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

كانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (شخصين "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بمحافظة الإسماعيلية) حال استقلالهما سيارة "ملك أحدهما" بدائرة قسم شرطة الشروق، وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 23 كجم – 4 هواتف محمولة).

كما تم ضبط (أحد الأشخاص– مقيم بمحافظة شمال سيناء) حال تواجده بدائرة قسم شرطة الشروق، وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين وزنت كجم - هاتف محمول).

وبمواجهة المتهمين بما أسفر عن الضبط اعترفوا بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.