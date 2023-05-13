السبت 13 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

فراس شواط يقود هجوم الإسماعيلى أمام الزمالك فى الدورى

فراس شواط
فراس شواط

أعلن حمزة الجمل، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، التشكيل الذي سيخوض مباراة اليوم أمام الزمالك ضمن منافسات الدوري الممتاز.

ويستضيف الإسماعيلي نظيره الزمالك على ستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة 27 من بطولة الدوري.

ويحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 43 نقطة، ويأتي الإسماعيلي في المركز الرابع عشر برصيد 26 نقطة.

وجاء تشكيل الإسماعيلي أمام الزمالك على النحو الآتي:

حراسة المرمى: محمد فوزي.

خط الدفاع: محمد الدسوقي - محمد هاشم - باهر المحمدي - عصام صبحي.

خط الوسط: سيرجي أكا - عماد حمدي - أحمد مدبولي.

خط الهجوم: محمد الشامي - ياو أنور - فراس شواط.

وجاءت دكة بدلاء الإسماعيلي كالتالي:

أحمد عادل - محمد نصر - كريم عرفات - محمد بيومي - محمد مخلوف - كريم الديب - محمد عبد السميع - عمر الساعي - محمود الشبراوي.

حمزة الجمل الاسماعيلى الزمالك الدورى المصرى التونسي فراس شواط

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