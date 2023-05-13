حبس عاطلين لاتجارهما في المخدرات بكرداسة

أمرت نيابة شمال الجيزة، بحبس عاطلين، 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهما بالاتجار في مخدر البودر في كرداسة.

وأوضحت التحقيقات، أن ضبطا بحوزتهما على 200 كيس بودر، ومبلغ مالي 2000جنيه، وهاتف محمول، وسلاح أبيض.

وكشفت التحقيقات، أن العاطلين ضبطا بحوزتهما على كمية من مخدر البودر، أثناء توزيعها على عملائهما

وطلبت النيابة العامة، إرسال المضبوطات من مخدر الحشيش، للمعمل الكيميائي لفحصها وكتابة تقرير وافي عنها.

تمكن قسم شرطة كرداسة من ضبط عاطلين، لحيازتهما على كمية من مخدر البودر، وعقب رصد تحركات المتهمان، من خلال معلومات، تمكن رجال المباحث من القبض عليهما عدة للبيع، واعترفا المتهمان بحيازتهما للمخدرات للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمان، وأحيل إلى النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.