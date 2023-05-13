رمضان عبدالمعز: المؤمن سليم العقيدة لا يخاف الغد

قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، إن الحياة السعيدة لن تبنى إلا على العقيدة السليمة، وأعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، مؤكدًا أن المؤمن سليم العقيدة لا يخاف الغد.

وأضاف خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "DMC": "القرشين اللي مجوش ريح روحك ملكش نصيب فيهم، هتنكد على نفسك وعلى روحك ليه، اللي فاتك كده كده هيفوتك، ده مش ليك، من كتب عليه خطى مشاها".

ولف عبدالمعز، إلى أن البعض يظن أن هناك من يمكن أن يرسم له خريطة المستقبل، ويخبره بما يحدث له غدًا، أو الشهر القادم، مردفًا: "كذب المنجمون ولو صدقوا".

وأشار إلى قول الله "وعنده مفاتحُ الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها".