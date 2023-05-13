"الجارديان": هناك 1000 حالة اغتصاب فى سجون إنجلترا وويلز منذ 2010

كشفت صحيفة الجارديان البريطانية عما يقرب من 1000 حالة اغتصاب في سجون إنجلترا وويلز منذ عام 2010.

وذكرت الصحيفة البريطانية أن بيانات الشرطة تؤكد المخاوف على سلامة السجناء والموظفين وسط الاكتظاظ وتخفيضات الميزانية نتيجة لتقشف حزب المحافظين الحاكم.

وتم الإبلاغ عما يقرب من 1000 حالة اغتصاب في السجون منذ عام 2010، ويمكن أن تكشف البيانات الحصرية التي حصلت عليها جريدة الأوبزرفر البريطانية من قوات الشرطة في إنجلترا وويلز.

وتم الإبلاغ عن 2336 حالة اعتداء جنسي أخرى للشرطة في نفس الفترة، وحذر الخبراء من أن الرقم الحقيقي لكلتا الجريمتين قد يكون أعلى بكثير، لأنه لن يتم الإبلاغ عن جميع الهجمات.

وردًا على نتائج صحيفة الأوبزرفر، قال أندرو نيلسون، مدير الحملات في رابطة هوارد للإصلاح الجنائي، إنه كان هناك "حد أدنى من الأبحاث - ونقص مقلق في السياسات المتماسكة والمطبقة باستمرار - فيما يتعلق بممارسة الجنس بالتراضي والإكراه خلف القضبان" .

يأتي التحقيق وسط قلق متزايد بشأن سلامة السجون، سواء بالنسبة للمعتقلين أو للعاملين فيها. وتواجه السجون مشاكل مستمرة مع الاكتظاظ، وخفض عدد الموظفين، وخفض الميزانية، التي يغذيها أكثر من عقد من تدابير التقشف من الحكومات المتعاقبة بقيادة المحافظين.

وأدى تأثير التقشف إلى جعل السجون الإنجليزية "غير قادرة على توفير بيئات آمنة لزيادة عدد نزلاء السجون"، وفقًا لبحث أجراه نصر إسماعيل، محاضر في علم الإجرام في جامعة بريستول.

فيما ذكر تقرير حكومي أنه اعتبارًا من سبتمبر 2022، كان ما يزيد قليلًا عن نصف (52٪) السجون في إنجلترا وويلز مكتظًا.

وأعلنت الحكومة العام الماضي عن ضخ تمويل بقيمة 500 مليون جنيه إسترليني لإنشاء آلاف السجون الجديدة للرجال والنساء. يوجد أقل من 90 ألف شخص في السجون في المملكة المتحدة.

في الوقت نفسه، تكافح السجون لتعيين الموظفين والاحتفاظ بهم. بدأت الحكومة تحقيقًا في مشاكل التوظيف في نظام السجون بعد انخفاض عدد ضباط السجون ومديري الحراسة بمقدار 600 في 2021-22.

يؤدي فقدان الموظفين إلى تعريض السلامة للخطر. قال نيلسون إن رابطة هوارد دعت إلى منح الموظفين مزيدًا من التدريب والتوجيه: "لكننا نعلم أن العديد من الضباط ذوي الخبرة تركوا القوى العاملة منذ ذلك الحين، وأن السجون كافحت لتجنيد الأفراد والاحتفاظ بهم ليحلوا محلهم".

وشهدت الأرقام التي حصلت عليها الأوبزرفر زيادة ملحوظة في حالات الاغتصاب والاعتداءات الجنسية المبلغ عنها في السنوات التي تلت عام 2016، والتي ترتبط بالفترة التي بدأ فيها التقشف. بلغ إجمالي التخفيضات في ميزانيات وزارة العدل 2.4 مليار جنيه إسترليني بحلول عام 2015-2016، وفقًا لتحليل معاصر أجراه صندوق إصلاح السجون.

وتلقت شرطة دورهام ثلاثة بلاغات عن اعتداء جنسي في عام 2010 - زاد هذا بمقدار 11 مرة إلى 33 في عام 2018. وشاهدت شرطة هامبرسايد تقارير عن العنف الجنسي تضاعفت من 5 إلى 10 بين عامي 2015 و2018.

وسجلت شرطة كمبريا ارتفاعًا مماثلاً: قفز عدد الاعتداءات الجنسية المبلغ عنها من واحد في عام 2014 إلى ثمانية في عام 2016. ترتبط الزيادة في التقارير أيضًا بانفجارات عنف السجون، بما في ذلك أعمال الشغب في سجن برمنجهام عام 2016، والتي شارك فيها أكثر من 500.