توفير فرص العمل.. خبير اقتصادى يوضح الهدف من إطلاق مبادرة «ابدأ»

قال الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد، إن مبادرة «ابدأ» جاءت في توقيت مهم للغاية في ظل الظروف التي يمر بها العالم من تداعيات اقتصادية ونحوه بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية وتعد هذه الأزمة هي الأخطر والأعقد في تداعياتها سواء على الدول المتقدمة أو النامية، حيث أحدثت موجة تضخمية كبيرة جدًا لم يستطع العالم إيجاد حل لها حتى الآن.

وأوضح «عنبر»، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن مبادرة ابدأ لديها ثلاثة أهداف رئيسية وهي تشغيل الشباب وتوفير فرص العمل وتوطين الصناعة وتقليل فاتورة الواردات، لافتًا إلى أن هذه الأمور تستطيع إحداث طفرة تنموية داخل الدولة المصرية تنعكس على كل مؤشرات الاقتصاد الكلي سواء معدلات البطالة أو سعر صرف العملة وغيره.

وأضاف أن توطين الصناعات من الممكن أن يجعل الدولة لديها قدرة تنافسية كبيرة في الأسواق الخارجية بالشكل الذي يزيد من الصادرات ويقلل من تكلفة الواردات وهذا يؤثر بشكل مباشر على سعر صرف العملة ومعدل احتياطي النقد الموجود داخل البنك المركزي.