السبت 13 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الجزيرى يقود هجوم الزمالك أمام الإسماعيلى بالدورى

سيف الجزيري
سيف الجزيري

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة الإسماعيلي المقرر لها في السابعة مساء اليوم السبت، باستاد الإسماعيلية في الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويضم التشكيل كلًا من:

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: حاتم سكر - محمود حمدي " الونش" - حسام عبدالمجيد - محمود شبانة.

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - أحمد سيد "زيزو" - محمود عبدالرازق " شيكابالا".

خط الهجوم: مصطفى شلبي - سيف الجزيري - إبراهيما نداي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد نديم ومصطفى الزناري ومحمد طارق وسيد عبدالله "نيمار" وسيف جعفر  ومحمد حسام "بيسو" وأحمد بلحاج ويوسف أسامة نبيه وسامسون أكينولا.

خوان كارلوس أوسوريو الزمالك الاسماعيلى الدوري الممتاز مباراة الزمالك والإسماعيلي

الأكثر قراءة

نبيل معلول يعلن استقالته من تدريب الترجى بعد ثلاثية الأهلى

أسعار الذهب اليوم فى مصر السبت 13-5-2023

أوسوريو يحسم مصير المثلوثي بقرار مفاجئ لإدارة الزمالك

ندوة توعوية عن حماية الأطفال المعرضين للخطر والعنف بشمال سيناء

وضع اللمسات النهائية وفرش الأثاث لافتتاح مجمع المصالح الحكومي المميكن بالوادي الجديد

"هربت واستغاثت".. القصة الكاملة لسيدة حرقت ابنتها وعذبتها بالسلام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

السياحة بين الواقع والمأمول

محمد عبدالعزيز

و الذكرُ للإنسان عمر ثانِ

حسين عثمان

مشهد مرتبك

حسين دعسة

كارنيجي.. وخبراء المجلس الأطلسي: حرب غزة وذاكرة النكبة.. معركة تطول!

ماجد حبته

السبع والصين.. والقواعد! 

صفاء النجار

لماذا لا تتحول القاهرة القديمة إلى محمية تراثية؟

سارة شريف

كتالوج نتنياهو

وائل لطفي

كليوباترا سوبر!

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

لليوم الخامس على التوالي.. إسرائيل تقصف غزة

مسئول فلسطيني يطالب المؤسسات الدولية بالتحقيق في جرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي

إصابة 4 إسرائيليين فى إطلاق 40 صاروخًا من غزة تجاه مستوطنات الغلاف