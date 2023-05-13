الجزيرى يقود هجوم الزمالك أمام الإسماعيلى بالدورى

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة الإسماعيلي المقرر لها في السابعة مساء اليوم السبت، باستاد الإسماعيلية في الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويضم التشكيل كلًا من:

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: حاتم سكر - محمود حمدي " الونش" - حسام عبدالمجيد - محمود شبانة.

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - أحمد سيد "زيزو" - محمود عبدالرازق " شيكابالا".

خط الهجوم: مصطفى شلبي - سيف الجزيري - إبراهيما نداي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد نديم ومصطفى الزناري ومحمد طارق وسيد عبدالله "نيمار" وسيف جعفر ومحمد حسام "بيسو" وأحمد بلحاج ويوسف أسامة نبيه وسامسون أكينولا.