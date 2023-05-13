تعرف على قصة احتفالات الكنيسة بعذراء سانت فاتيما وظهوراتها

تحتفل الكنيسة اللاتينية بذكرى ظهورات عذراء سانت فاتيما، وعن تلك الظهورات قالت الكنيسة اللاتينية، إنه ظهرت العذراء مريم فى قرية فقيرة هى فاتيما فىالبرتغال فى 13 مايو 1917، وشاهدها ثلاثة أطفال من رعاة الغنم وهم : لوشيادوسانتوس 10 سنوات (الأولى من الشمال) وهى أكبر الثلاثة، ومعها أبناء عمومتها.. فرانشيسكو مارتو 9 سنوات وجاسنتا مارتو 7 سنوات.



ظهورات العذراء مريم فى فاتيما:

المرةالأولى: 13 مايو 1917 ووعدت بظهور أخر ومعجزة عظيمة.



المرة الثانية: فى يوم 13 يوليو 1917 تجمع الشعب وعددهم 70 ألفاً فى مرعى الخراف الذى غمرته مياه الأمطار، وحدثت معجزة كبرى، فتحولت الشمس إلى كرة من النار .. ظهرت ثم أخذت تغوص فى الأرض، فأصيب الناس بالفزع وظن الكثيرون أنهم سيلقون حتفهم .. وبعد 12 دقيقة عادت الشمسإلى وضعها الطبيعى وتبخرت مياه الأمطار ، وجفت ثياب الشعب، وكانت هذه الظاهرةالشمسية علامة لها عظمتها فقد أيدت جدية الرسائل التى تنبأت بها العذراء مريم فىظهورها السابق (13 مايو).

وحدث ظهور العذراء مريم وأعطت للأطفال الثلاثة 3 أسرار.



وفى 13 أكتوبر 1917 كان ظهورها السادس والأخير، وانضم فى هذا الظهور 50 ألف من الشعب لمشاهدة العذراء مريم.



وقد أبلغت العذراء مريم فى أحد ظهوراتها للأطفال الثلاثة أن جاسنتا وفرانشيسكو لن يمكثوا كثيراً، بينما لوشيا لها مهمة أخرى.. وبالفعل توفى كل من جاسنتا وفرانشيسكو فى سن صغيربمرض الإنفلونزا..وبقت لوشيا حتى رحلت عن دنيانا فى فبراير 2005.