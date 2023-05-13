مصطفى كامل: انتخابات "الموسيقيين" فى موعدها.. وإحالة عدد من أعضاء المجلس للنيابة

أعلن المطرب مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، عن وجود عدد من أعضاء المجلس متهمين بمخالفات وتمت إحالتهم لنيابة الأموال العامة.

وأكد مصطفى كامل، في بيان له، أن انتخابات نقابة الموسيقيين سوف تقام في ميعادها المقرر لها خلال شهر أغسطس المقبل، وشدد على عدم الانسياق وراء الشائعات التي تتداول حول نقابة الموسيقيين في الفترة الحالية بغرض إثارة البلبلة والفتنة بين أعضاء الجمعية العمومية.

ـ منير الوسيمى يتراجع عن خوض انتخابات الموسيقيين

وأعلن الموسيقار منير الوسيمى منذ يومين عدم ترشحه لمنصب نقيب المهن الموسيقية فى الانتخابات المزمع إجراؤها عام 2023، وذلك لوجود ارتباطات عمل عديدة له خلال الفترة المقبلة داخل وخارج البلاد.

ـ قرارات مصطفى كامل بشأن معاشات أعضاء نقابة المهن الموسيقية

وكان المطرب مصطفى كامل أعلن منذ أيام عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي |فيسبوك" عدة قرارات بشأن معاشات أعضاء نقابة المهن الموسيقية وقال مصطفى كامل في بيانه: "يوم الأحد الموافق ١٤ مايو بإذن الله وبأمره، سوف أتواجد بالنقابة، ولن أمارس مهام عملي في هذا اليوم إلا داخل الدور التاسع بمقر إدارة الحسابات، ومعي كل الزملاء أعضاء المجلس ، ولن أغادر مقر النقابة إلا بعد إيضاح كل تفاصيل وأسباب تأخير المعاشات لبعض الزملاء والأرامل":

وأضاف: "ضرورة حضور نقيب أو سكرتير أي فرع له شكاوى خاصة بالمعاشات على أن يكون مستوفياً كل وسائل تحديث بيانات كل عضو زميل بالمعاش أو أرملة أو ورثة الزميل المتوفي. وفي حالة عدم إحضار كل بيانات التحديث سوف يتحمل الفرع مسئولية عدم استيفاء الأوراق، وحضور كل الزملاء أعضاء المجلس لمتابعة الأمر لحظة بلحظة، وحضور عماد الدسوقي، مدير إدارة الحسابات والموظفين المسئولين بكامل عددهم".

واختتم قائلا: “سوف نعلن على الزملاء أعضاء الجمعية العمومية بياناً كاملاً وموثقاً بڤيديو مصور لإيضاح الموقف كاملاً إذا ثبُت عدم استحقاق المعاش لأي زميل أو أرملة. وتأكدت أنه ناتج عن تقصير من النقابة العامة. أتعهد بصرف المعاش المتأخر نقداً من النقابة العامة، بالإضافة إلى صرف مبلغ ٣٠٠ جنيه "ثلاثمائة جنيه" إضافية تعويضاً عما أصاب الزميل أو الورثة من ضرر وعقاباً للنقابة العامة على سوء الإدارة، وإذا ثبُت أن الخطأ ناتج عن عدم الالتزام من الأعضاء الزملاء أو الورثة سوف نعلن على الملأ. أسماء كل من تخلف عن التحديث والهدف من تخلفه وإذا تبين عدم تحديثه بغرض التلاعب والحصول على أموال ليست من حقه ستتم إحالته للتحقيق".