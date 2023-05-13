السبت 13 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

استمرار توريد القمح.. والشرقية تتصدر محافظات الجمهورية في إنتاجه

القمح
القمح

ثمن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الدور الذي تقوم به مديريتي الزراعة والتموين في متابعة عملية حصاد وتوريد محصول القمح مع المزارعين على مستوى المحافظة ومساعدتهم في سرعة تسليمه لصوامع التخزين، موجهاً الجهات المعنية بتذليل كافة العقبات أمام المزارعين لتحقيق أكبر كمية توريد هذا العام.

ومن جانبها أشارت فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين، إلى أن ما تم توريده اليوم من الأقماح بلغ ١٣٠٠١ طن و٧٨٦ كيلو قمح ليصل إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتى اليوم ٣٩٥٥٥٧ طن و٩٦٧ كيلو قمح، مشيرة إلى تمام جاهزية جميع المواقع التخزينية لاستقبال الأقماح المحلية

وأوضحت وكيلة وزارة التموين، أنه يحظر على أصحاب مصانع الأعلاف والمسئولين عن إدارتها استخدام القمح المحلي سواء كان بمفرده أو مختلطاً بالتبن أو الحبوب أو أي مواد أخرى في مكونات الأعلاف بكافة أنواعه أو حيازته بقصد الاستخدام، موضحة أن الشرقية تصدرت المحافظات في إنتاجه.

وفي سياق مواز أوضح المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة، أن ما تم حصاده من محصول القمح  بلغ  ٢٦٥٠٠٨ فدان حتى الآن علما أن مساحة القمح المنزرعة هذا العام بلغت ٣٨٠٠٦١ فدان، لافتاً إلى ضرورة التزام  المزارعين  بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض منعاً لحدوث فاقد، موكداً أن الدولة لا تدخر جهداً في الاهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول.

الأقماح المحلية البنك الزراعي المصري الجهات المعنية البنك الزراعي الاستراتيجية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية

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