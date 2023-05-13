السبت 13 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الرئيس الفلسطيني يصل نيويورك للمشاركة في إحياء الذكرى الـ75 لنكبة الشعب الفلسطيني

الرئيس الفلسطيني
الرئيس الفلسطيني

وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء اليوم السبت، إلى نيويورك، للمشاركة في إحياء الذكرى الـ75 لنكبة الشعب الفلسطيني.

ومن المقرر أن يلقي أبو مازن خطابًا في مقر الأمم المتحدة، الإثنين المقبل، لأول مرة، بالتزامن مع ذكرى النكبة، في الخامس عشر من مايو الجاري، وفقاً لما نقلته وكالة “وفا” الفلسطينية.

يجدر الإشارة إلى أن إحياء الأمم المتحدة لذكرى النكبة الفلسطينية، يتم من خلال قرار اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في نهاية نوفمبر الماضي، وهذه هي المرة الأولى التي سيقام فيها الحدث بناء على تفويض من الجمعية العامة نفسها، ونص على اعتبار 15 مايو من كل عام، يومًا لإحياء هذه الذكرى.

الرئيس الفلسطيني نيويورك الشعب الفلسطيني ذكرى النكبة فلسطين الامم المتحدة

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