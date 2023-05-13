كاثوليك مصر يحتفلون بالقديسة ماريا دومينيكا ماتزاريلو البتول

تحتفل الكنيسة القبطية الكاثوليكية اليوم بذكرى القديسة ماريا دومينيكا ماتزاريلو البتول، وبهذه المناسبة قال الأب وليم عبد المسيح الفرنسيسكاني، في تصريحات له على خلفية الاحتفالات، إن ولدت ماريا دومينيكا ماتزاريلو ولدت في مورنيزي في بيدمونت، شمال إيطاليا لعائلة من الفلاحين، كانت الابنة الكبرة بين عشرة أبناء، والديها هم لجوزيف ومادالينا كالكانيو ماتزاريلي. حيث عملت في الحقول مع والدها.

نشأت في العائلة على إحساس عميق بالله واجتهاد لا يكل عندما كانت في الخامسة عشرة من عمرها، انضمت إلى جمعية بنات مريم الطاهرة، المعروفة بأعمالها الخيرية، ويديرها كاهن رعيتها الأب دومينيكو بيستارينو؛ عندما كانت تبلغ من العمر 23 عامًا أصاب وباء التيفود مورنيز مما تسبب في وفاة العديد من القرويين.

وسرعان ما أصيب عمها وعمتها بالمرض وتطوعت لرعاية أطفالهم ، وأصيب هي أيضا بالمرض، بعد أن أضعفتها الآثار اللاحقة للمرض، كان عليها أن تكرس نفسها لمهارة الخياطة: مع صديقتها بترونيلا، أقامت ورشة عمل وفرت العمل للفتيات المحليات، وبينما كانت ماريا تمشي في قريتها وفجأة فوجئت برؤية أمامها مبنى كبير به فناء والعديد من الفتيات يلعبن ويضحكن. قال لها صوت: إني أوكلتهن إليك. كان تعليم الفتيات حاجة خاصة في القرن التاسع عشر ، وقررت ماري تكريس نفسها لهذا العمل.

ملأت شوارع المدينة مضيفات من فتيات المزارع من الريف أو يعملن بالفتيات وعمال المصانع وفتيات البيع في الشوارع؛ وجميعهم معرضون لخطر بغاء الأحداث. كانت ترغب في تثقيفهم وتعليمهم حرفة لإنقاذهم من مخاطر الحياة في الشوارع.

أقنعت بعض صديقاتها بالانضمام إليها في هذا المشروع. تشكلت الآن خمس عشرة شابة بنات ماري بلا دنس. انشغل الأب بيستارينو بتدريبهم على الحياة الروحية وتمكن من تأمين مكان للبعض منهم للعيش في المجتمع، وهكذا كانت بداية الحياة الدينية في مورنيز. استقبلت البنات بضع فتيات صغيرات وسكنتهن، ودرستهن على الإيمان وسلمتهن معرفتهن بصناعة الملابس.

تم إخبار دون بوسكو عن البنات من قبل الأب بيستارينو قرر دون بوسكو مقابلتهن. ذهب إلى مورنيزى مع فرقته الموسيقية تحت ستار جمع الأموال لخطابه، لكن نيته الحقيقية كانت التحقيق في إمكانية تأسيس لتأسيس الأخوات الساليزيانات من بنات ماري بلا دنس . في عام 1867 ، بعد لقائهما وتلقي رد البنات الحماسي على اقتراحه ، وضع دون بوسكو أول قاعدة حياتية لهن.

كانت ماري مازاريلو الرئيسة الأولى . في سن الثلاثين بعد الكثير من التنشئة والنضال، أعلنت الشابات الخمس عشرة ، بقيادة ماري ماتزاريلو ، نذورهن الإحتفالية في حضور أسقف أكوي المونسنيور جوزيبي سكيادرا، ووالدهن الروحي دون بوسكو ، والأب بيستارينو.

كان 31 يوليو 1872 عيد ميلاد الرهبنة الجديدة. في سن الخامسة والثلاثين ، كانت ترتدي الثوب الرهباني ، أصبحت الآن الأخت ماري مازاريلو. شكلت هي والأخوات الأربعة عشر الأخريات المعترف بهن حديثًا الرهبنة الوليدة.

تأسست بنات ماري مساعدة المسيحيين رسميا طلب دون بوسكو من ماري أداء دور الرئيسة مؤقتًا حتى يتمكن من دعوة جميع الأخوات معًا إلى مجلس لانتخاب رئيسة عامة لعائلة الساليزيانات ، سعت منظمة "بنات ماري مساعدة المسيحيين على غرار الكهنة والإخوة في تورين للأولاد. عد انتخاب الأم العامة للأخوات الساليزيان ، شعرت ماري مازاريلو أنه من المهم أن تكون هي والأخوات الأخريات على دراية جيدة بكيفية القراءة والكتابة ؛ لقد كانت مهارة لم تتح لك الفرصة أبدًا لاكتسابها.

لم يقتصر تفانيها تجاه أخواتها على تطورهن الفكري فقط. من كل النواحي كانت أمًا منتبهة ، ولهذا السبب لا تزال حتى يومنا هذا يشار إليها باعتزاز باسم "الأم مازاريلو" من قبل الأخوات الساليزيان. انطلقت أول راهبات تبشيرات إلى أوروغواي في عام 1877. رافقتهن الأم ماتزاريلو إلى ميناء استدعائهن في جنوة بإيطاليا ، ثم استقلت قاربًا إلى فرنسا حتى تتمكن من زيارة الأخوات هناك. في مرسيليا تعطلت سفينتهم وكان لابد من إصلاحها.

أُجبر جميع الركاب على النزول بينما كانت رصيف الميناء جافًا. على الرغم من أنه تم إخبار الأخوات بأن السكن قد تم إعداده لهما ، إلا أنه كان هناك اختلاط من تركت أحداثًا مثل تلك تثبط عزيمتها ، لذا أخذت الملاءات التي أحضروها معهم وقامت بحشوها بالقش وصنعوا فرشة للنوم ، لكنهم لم يتمكنوا من النوم بعد هذا العناء لكن الأم مازاريلو لم تستطع النهوض.

كانت الحمى تعصف بجسدها وكانت تعاني من ألم رهيب. في صباح اليوم التالي ، بدافع القلق على رفاقها المنهكين بالفعل ، تمكنت من النهوض ، ورؤية المرسلين ، ومن ثم السفر مع أخواتها الباقين إلى منزلهم ودار أيتامهم في سانت سير.

مرة واحدة في سانت سير أغمي عليها وظل في الفراش لمدة أربعين يومًا كان التشخيص هو ذات الجنب . في النهاية عادت إلى إيطاليا ، رغم أن الطبيب أمرها بعدم القيام بذلك. قالت إنها تريد أن تموت في ديرها وبين أخواتها الراهبات. قامت برحلة العودة على مراحل ، لأنها لم تكن تريد أن تدفع نفسها أكثر من اللازم ؛ كانت تدرك بشكل مؤلم حالتها الدقيقة.

لحسن الحظ ، كان دون بوسكو قريبًا في إحدى محطاتها وتمكنا من الالتقاء للمرة الأخيرة. وفى أوائل أبريل . قرب نهاية الشهر بدا أن الموت يقترب. أخيرًا ، في ساعات ما قبل الفجر ليوم 14 مايو 1881 ، بدأت الأم ماتزاريلو بألم موتها. بعد تلقي الطقوس الأخيرة ، وجهت انتباهها لمن حولها وهمست بضعف ، "مع السلامة. أنا ذاهبة الآن. سأراكم في الفردوس.

بعد وقت قصير من وفاتها عن عمر يناهز الرابعة والأربعين. تم تطويبها في 20 نوفمبر 1938 وتم قداستها في 24 يونيو 1951. تم تكريم جسدها غير الفاسد في بازيليك سيدة مساعدة المسيحيين في تورين بإيطاليا. كنيسة في جنوب شرق روما تحمل اسمها ، سانتا ماريا دومينيكا ماتزاريلو .