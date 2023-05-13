السبت 13 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

هل وجدت المستشفيات في عهد الرسول؟ نبوي الأزهري يجيب (فيديو)

الدكتور أحمد نبوي
الدكتور أحمد نبوي الأزهري

قال الدكتور أحمد نبوي الأزهري، الأستاذ في جامعة الأزهر الشريف، إنه وجدت في عهد الرسول مستشفيات، ولكنها ليست كما نعهدها اليوم، بل هي بطبيعة عصرها التي وجدت فيها.

وأضاف نبوي، اليوم السبت، خلال برنامج "نبي الرحمة" المذاع عبر قناة "الناس"، أن المستشفيات التي وجدت في عهد الرسول كانت عبارة عن خيمة لسيدة تدعى رفيدة الأسلمية وشقيقتها كُعيبة الأسلمية، تعتبر مستشفى يتداوى فيها الجرحى ويتداوى فيها المرضى، لافتًا إلى أن من كان يدواى المرضى والجرحى داخل تلك المشفى هما المرأتان من الصحابيات الرسول صلى الله عليه وسلم.

 

نبوي الأزهري: أهل الصُفة من الصحابة في عهد الرسول أنفقوا أموالهم في سبيل الله (فيديو)

قناة الناس.. نبوي الأزهري: الرسول اختص بعض الصحابة بألقاب وصفات خاصة (فيديو)

 

وتعتبر رُفيدة الأسلمية أو رُفيدة بنت سعد هي صحابية وممرضة عاشت في أواخر العصر الجاهلي وأدركت صدر الإسلام، عُرِفت بصفتها أول ممرضة وجراحة في الإسلام، وُلدت في المدينة المنورة في قبيلة أسلم، وعاشت هناك حتى هاجر النبي محمد وأصحابه من المهاجرين إلى المدينة، فأسلمت وبايعت النبي محمدًا بعد الهجرة. 

 

شاركت رُفيدة الأسلمية في الغزوات في العصر النبوي، فكان أول بروزها في غزوة الخندق، حيث أُقيمت لها خيمة في المسجد النبوي بها، وعندما أُصيب سعد بن معاذ بسهم في غزوة الخندق، أمر النبي الصحابة أن يُحولوه إلى خيمة رفيدة، وكان النبي يمر على خيمتها فيتفقد الجرحى ويتفقد حال سعد. كما لم يكن عملها مقصورًا على الحروب والغزوات فقط، بل كانت تداوي مرضى المدينة، كما شهدت رفيدة غزوة خيبر، وأسهم لها النبي بسهم رجل.

 

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قد أطلقت قناة "الناس" في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة من البرامج الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

 

وتبث قناة "الناس" عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

 

قناة الناس المستشفيات عهد الرسول نبي الرحمة مستشفى

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم فى مصر السبت 13-5-2023

الأحوال المدنية تعلن عن خطوط ساخنة لاستخراج بطاقات الرقم القومى والوثائق من المنازل

أسامة الأزهرى: حملى على الأعناق من شعب إندونيسيا ليس تكريمًا لشخصى بل لمصر وشعبها العظيم

"صحة الدقهلية": ختام فعاليات المؤتمر السنوي الثالث لوحدات الكلى

استمرار توريد القمح.. والشرقية تتصدر محافظات الجمهورية في إنتاجه

الجندي يشهد حفل تكريم حفظة القرآن الكريم في بني سويف (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

السياحة بين الواقع والمأمول

محمد عبدالعزيز

و الذكرُ للإنسان عمر ثانِ

حسين عثمان

مشهد مرتبك

حسين دعسة

كارنيجى.. وخبراء المجلس الأطلسى: حرب غزة وذاكرة النكبة.. معركة تطول!

ماجد حبته

السبع والصين.. والقواعد! 

صفاء النجار

لماذا لا تتحول القاهرة القديمة إلى محمية تراثية؟

سارة شريف

كتالوج نتنياهو

وائل لطفي

كليوباترا سوبر!

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

لليوم الخامس على التوالي.. إسرائيل تقصف غزة

مسئول فلسطيني يطالب المؤسسات الدولية بالتحقيق في جرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي

إصابة 4 إسرائيليين فى إطلاق 40 صاروخًا من غزة تجاه مستوطنات الغلاف