هل وجدت المستشفيات في عهد الرسول؟ نبوي الأزهري يجيب (فيديو)

قال الدكتور أحمد نبوي الأزهري، الأستاذ في جامعة الأزهر الشريف، إنه وجدت في عهد الرسول مستشفيات، ولكنها ليست كما نعهدها اليوم، بل هي بطبيعة عصرها التي وجدت فيها.

وأضاف نبوي، اليوم السبت، خلال برنامج "نبي الرحمة" المذاع عبر قناة "الناس"، أن المستشفيات التي وجدت في عهد الرسول كانت عبارة عن خيمة لسيدة تدعى رفيدة الأسلمية وشقيقتها كُعيبة الأسلمية، تعتبر مستشفى يتداوى فيها الجرحى ويتداوى فيها المرضى، لافتًا إلى أن من كان يدواى المرضى والجرحى داخل تلك المشفى هما المرأتان من الصحابيات الرسول صلى الله عليه وسلم.

وتعتبر رُفيدة الأسلمية أو رُفيدة بنت سعد هي صحابية وممرضة عاشت في أواخر العصر الجاهلي وأدركت صدر الإسلام، عُرِفت بصفتها أول ممرضة وجراحة في الإسلام، وُلدت في المدينة المنورة في قبيلة أسلم، وعاشت هناك حتى هاجر النبي محمد وأصحابه من المهاجرين إلى المدينة، فأسلمت وبايعت النبي محمدًا بعد الهجرة.

شاركت رُفيدة الأسلمية في الغزوات في العصر النبوي، فكان أول بروزها في غزوة الخندق، حيث أُقيمت لها خيمة في المسجد النبوي بها، وعندما أُصيب سعد بن معاذ بسهم في غزوة الخندق، أمر النبي الصحابة أن يُحولوه إلى خيمة رفيدة، وكان النبي يمر على خيمتها فيتفقد الجرحى ويتفقد حال سعد. كما لم يكن عملها مقصورًا على الحروب والغزوات فقط، بل كانت تداوي مرضى المدينة، كما شهدت رفيدة غزوة خيبر، وأسهم لها النبي بسهم رجل.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قد أطلقت قناة "الناس" في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة من البرامج الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

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