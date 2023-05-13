السبت 13 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الجمل يركز على دعم لاعبى الإسماعيلى نفسيًا قبل مباراة الزمالك

الاسماعيلى
الاسماعيلى

حرص حمزة الجمل، المدير الفنى لفريق الإسماعيلى، على زيادة الحافز النفسى لدى لاعبى الدراويش قبل ساعات من مواجهة الزمالك مساء الليلة باستاد الإسماعيلية.

وعقد الجهاز الفني للإسماعيلي اجتماعًا مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، لحثهم على الظهور بمستوى جيد خلال لقائهم مع الزمالك في الأسبوع السابع والعشرين للدوري الممتاز المحدد موعده السابعة مساء اليوم السبت.

وألقى حمزة الجمل المدير الفني للإسماعيلي محاضرة نظرية خلال جلسته مع اللاعبين قبل ساعات من مباراتهم الصعبة أمام أبناء ميت عقبة، لتحفيزهم على بذل قصارى جهدهم داخل المستطيل الأخضر لتحقيق نتيجة إيجابية للابتعاد عن المنطقة الخطرة بجدول المسابقة المحلية واستثمار عامل الأرض والجمهور لمصلحتهم.

تجدر الإشارة إلى أن الإسماعيلي يحتل المركز الرابع عشر بجدول الدوري برصيد 26 نقطة وله مباراة مؤجلة مع الأهلي وخسر في آخر لقاءين أمام المصري وبيراميدز بكأس الرابطة التنشيطية والمسابقة المحلية.

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