بعد مضي عام على إطلاقها.. ماذا قدمت "ابدأ" لتوطين الصناعة بمصر؟

كشف الدكتور ماجد عبد العظيم أستاذ الاقتصاد، عن أهمية وأهداف مبادرة "ابدأ" في دعم وتوطين الصناعة والمشروعات القومية الكبرى.

وقال خلال مداخلة هاتفية بقناة "إكسترا نيوز"الفضائية، إن مبادر "ابدأ" مهمة جدًا في دعم الاقتصاد الوطني، وقد قدمت الكثير في هذا الشأن منذ تدشين الرئيس عبد الفتاح السيسي، لها منذ أكثر من عام.

وأضاف أن المبادرة تهدف إلى تحقيق 3 أشياء وهما كالتالي توطين الصناعة المصرية، خفض فاتورة الاستيراد، تأهيل العمالة المصرية.

وأكد عبدالعظيم أنه لا يوجد اقتصاد قوي يقوم بدون نهضة الصناعة، حيث تعد قاطرة التنمية في جميع البلاد.

ولفت الانتباه إلى أن هناك مصانع متعثرة قائمة يتم دعمها بالفعل من خلال تيسير الإجراءات لها، وحل وتسوية مشاكل القروض والضرائب المفروضة عليها.

وأكد أن المبادرة قطعت أشواطًا عديدة في توطين الصناعة في مدن كثيرة بها توافر بها موارد معينة بجانب أيدي ماهرة في صناعات بعينها كالغزل والنسيج والملابس الجاهزة ولفت الانتباه إلى أننا قطعنا خطوات كبيرة أيضًا في توطين صناعة الأدوية والبتروكيماويات والسيراميك والمنتجات الغذائية سواء طبيعية أو مصنعة والتي تلاقي رواجًا ضخمًا في الأسواق العالمية.