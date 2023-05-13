مصرع مهندس و3 عمال داخل بيارة صرف صحي بالدقهلية

لقي مهندس وثلاث عمال مصرعهم داخل بيارة صرف صحي بقرية ديمشلت التابعة لمركز دكرنس بمحافظة الدقهلية وذلك بعدما سقطوا بداخلها وانتقلت قوات الإنقاذ النهري إلى مكان البلاغ وجرى انتشال الجثامين ونقلهم إلى مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرفات النيابة العامة.

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي،مدير مباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة كرنس بسقوط مهندس و3 عمال تابعين لأحد الشركات الخاصة والتى تعمل فى إنشاء خطوط الصرف الصحي بقرية ديمشلت بجوار مسجد السلام.



وانتقل ضباط وحدة مباحث المركز وقوات الإنقاذ النهري والحماية المدنية إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين سقوط أحد العمال داخل بيارة صرف صحي أثناء العمل وحاول المهندس ويدعي عبد الرحمن نصر، وباقي العمال إنقاذه فسقطوا ورائه.



وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من استخراج الجثامين وجاري تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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